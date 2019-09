Ballon d'Or 2019 : joueurs nommés, date de la remise... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 19/09/2019 à 15:29

Le calendrier de la fin de l'année 2019 se précise un peu plus avec la date de la récompense suprême désormais connue. France Football a annoncé jeudi 19 septembre les modalités pour l'attribution des Ballon d'Or masculin et féminin, mais aussi du Trophée Kopa célébrant le meilleur joueur de moins de 21 ans et d'une nouvelle récompense pour les gardiens de but, le Trophée Yachine.

Les lauréats seront officiellement connus le lundi 2 décembre, au cours d'une cérémonie organisée à Paris, au Théâtre du Châtelet. L'an passé, c'est le Grand Palais qui avait accueilli l'événement. En 2019, David Ginola laissera la place à la présentation à un ancien footballeur, l'Ivoirien Didier Drogba.

Chez les messieurs, ils seront encore 30 nommés pour succéder au Croate Luka Modric (Real Madrid), probablement encore en lice lui aussi. Chez les dames, la tenante du titre se nomme Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais). La Norvégienne a été cette année la grande absente de la Coupe du Monde féminine, remportée par les États-Unis de Megan Rapinoe et Alex Morgan. Elles seront 15 présélectionnées pour le titre de meilleure joueuse de l'année civile.

Les nommés connus le lundi 21 octobre

Tous les candidats à la victoire seront dévoilés le lundi 21 octobre, minute par minute tout au long de la journée. Le vote commencera ensuite. France Football désigne un journaliste dans chaque pays de la planète, qui doit dresser une liste de cinq joueurs avec 6 points pour le premier, 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 pour le quatrième et 1 pour le cinquième.

Le lauréat du Ballon d'Or est celui qui récolte le plus de points au total. En cas d'égalité, le nombre de premières places sert de critère, puis de deuxièmes places en de nouvelles égalité, et ainsi de suite. L'an passé, Modric avait récolté 753 points, Cristiano Ronaldo 479, Antoine Griezmann 414, Kylian Mbappé 347 et Lionel Messi 280.

Mbappé ne peut plus recevoir le Trophée Kopa

Lauréat du premier Trophée Kopa décerné devant l'Américain du Borussia Dortmund Christian Pulisic, Mbappé ne peut cette année plus concourir dans la catégorie des moins de 21 ans, qu'il fêtera le 20 décembre. Le meilleur jeune sera une nouvelle fois élu par un jury composé d'anciens lauréats du Ballon d'Or masculin.



Enfin, le nouveau Trophée Yachine, en hommage au Russe Lev Yachine, seul gardien de but sacré en 1963, récompensera le meilleur portier. Le mode de scrutin est similaire à celui du Ballon d'Or, avec un journaliste par pays appelé à donner 5, 3 et 1 points à trois gardiens nommés précédemment.