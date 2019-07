publié le 01/07/2019 à 16:30

La Coupe du Monde féminine 2019 de football, la première organisée en France, va se poursuivre mardi 2 et mercredi 3 juillet à Lyon avec les demi-finales, avant de s'achever dimanche 7 juillet (17h) avec la grande finale. Les Bleues ne font plus parties des prétendantes au titre. Leur rêve de sacre a pris fin vendredi 28 juin face aux tenantes du titre américaines (2-1), malgré une belle résistance.

"Sur le moment on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, confie la capitaine Amandine Henry trois jours après ce revers. Et puis c'est quelques jours après qu'on se rend compte qu'on est éliminées, que c'est la fin, qu'on a accompli beaucoup de travail... mais vraiment la déception est encore présente, c'est dur".

Cette sortie doit-elle être analysée comme un échec alors que le président de la FFF Noël Le Graët avait fixé comme objectif la finale ? "Perdre face à la meilleure équipe du monde, non ce n'est pas un échec, estime la Lilloise de naissance. Mais perdre en quart de finale, oui ça l'est parce qu'on attendait tellement plus. En plus la demi-finale et la finale étaient sur Lyon", son club.

"Quand on gagne, quand on est sportif de haut niveau il y a sans cesse une remise en question, mais encore plus quand on perd, poursuit la numéro 6, qui compte 88 sélections (14 buts) depuis 2009. Il va falloir se poser les bonnes questions. Mais bon là, la priorité c'est de déconnecter un petit peu".

"On gagne ensemble, on perd ensemble", conclut Amandine Henry. Dans un premier temps, elle entend faire son autocritique de son côté, seule. Et puis après on se réunira pour se dire les choses". Pour le moment, aucun match ne figure au programme des Bleues dans les semaines à venir.