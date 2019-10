Ballon d'Or 2019 : Neymar et Modric grands absents de la liste des 30 nommés

publié le 22/10/2019 à 13:14

Le Ballon d'Or 2018 avait été celui du changement avec le sacre de Luka Modric après 10 ans d'alternance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (cinq chacun). Le cru 2019 est placé sous le signe du renouvellement : 17 des 30 nommés de l'an passé ont disparu. C'est quatre de plus qu'entre 2017 et 2018.

Sortent notamment de la liste N'Golo Kanté, Paul Pogba, Raphaël Varane, Edinson Cavani, Sergio Ramos, Gareth Bale, mais surtout Neymar et Luka Modric. Le Croate, tenant du titre, décline sérieusement à 34 ans depuis la finale de la Coupe du Monde en Russie perdue face à la France (4-2). Le Brésilien de 27 ans paye pour sa part une année noire marquée par les blessures à répétition.

Le numéro 10 du PSG (27 ans), justement venu à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone pour décrocher la récompense individuelle suprême pour un footballeur, figurait systématiquement dans la liste de 30 nommés depuis 2011, alors qu'il jouait encore à Santos au Brésil. 5e en 2016, 3e en 2017, il avait déjà reculé au 12e rang l'an passé.

La liste des 30 joueurs nommés

Verdict le 2 décembre

Le Ballon d'Or 2019 sera remis le lundi 2 décembre à Paris. Un journaliste de chaque pays dans le monde choisi par France Football doit livrer une liste de cinq joueurs en attribuant 5 points au premier, 4 au deuxième, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au cinquième. Le joueur qui récoltera le plus de points sera honoré.