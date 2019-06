publié le 07/06/2019 à 16:54

Le "football féminin" n'existe pas. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football ce vendredi 7 juin, ce terme est sur toutes les lèvres et, pourtant, il n'a pas de raison d'exister. Pourquoi ? Comme le rappelle l'ancienne joueuse professionnelle Mélissa Plaza, dans une vidéo de Brut, il s'agit du même sport, qu'il soit joué par des hommes comme par des femmes.



"C'est exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, la même taille de terrain, la même taille de buts. Le même nombre de minutes jouées par match et surtout, la même passion", explique l'ancienne joueuse, titulaire d'un doctorat en psychologie du sport.

"Le problème que j'ai avec le le terme 'foot féminin', c'est que ça sous-entend que le standard, la norme, ça reste les hommes et que le foot féminin ne serait qu'une sous-discipline", détaille-t-elle encore, faisant alors échos aux propos tenus par Alpheratz, linguiste à La Sorbonne.

Alpheratz voit en effet en l'expression "football féminin" un exemple de plus que le point de vue porté sur le monde est celui d'une classe sociale, celle qui détient le pouvoir dans la société : les hommes. Cette hiérarchie se retrouve dans la langue française, faisant alors du genre masculin, un genre "universel et générique".



Le "football" sans adjectif (mais joué par des hommes donc) devient alors le sport "universel" tandis que sa version dite "féminine" est un "sous-sport", au même titre que "la catégorie sociale des femmes est une sous-catégorie de l'humain", explique Alpheratz à RTL.

Football, cuisine, littérature, jeu de guitare, cinéma... Toutes les activités y passent. "Les droits de l’homme se fondent sur l’idée que l’humanité ne peut qu’être représentée par un homme. On restreint donc les activités des femmes dans des sous-catégories pour que jamais cela ne devienne représentatif de l’ensemble d’une nation ou d’une pensée humaine. Tout ce qui attrait à la caractéristique sociale féminine est alors dévalorisé dans notre société", souligne encore Alpheratz, qui a publié en 2018 Grammaire du français inclusif (éditions Vent Solars).

Une remise en cause qui suscite de la violence

Si Alpheratz constate que les mentalités commencent à évoluer au sein de certaines sphères intellectuelles, les réactions face à la remise en question du terme "football féminin" peuvent être violentes. En témoigne le déluge de remarques sexistes et attaques personnelles quand on évoque le sujet sur les réseaux sociaux, par exemple.



"Cela déchaîne de la violence parce qu'on ne parle pas que du langage. C'est le sommet de l’iceberg", analyse Alpheratz. "Quand on remet en cause des pratiques langagières, comme celle de qualifier un sport qui n'a pas besoin d'être qualifié, on remet en cause des pratiques sociales et un point de vue exclusivement masculin sur le monde. Les personnes qui appartiennent à la catégorie des hommes se sentent alors menacées dans leur pouvoir, même si elles n’en ont pas conscience".

Le football joué par des hommes, "une idéologie de la performance" ?

Que répondre à celles et ceux qui vont alors arguer que le football pratiqué par des hommes est différent (pour ne pas dire meilleur) du football pratiqué par les femmes ? Selon Alpheratz, cet argument de "différences des sexes s'appuie sur l'idée de la performance". Ce n'est pas un football comme les autres dans le sens où "les joueurs vont plus vite, marquent mieux et font preuve d'une certaine virilité".



"Ce football dit 'universel' est caractérisé par des qualités qui ne sont pas celles promues par l’idée d’un sport pour tous et toutes : c'est une idéologie fondée sur la performance, la compétition et la violence, où il y a forcément un puissant et un faible".

On le voit dans les comportements de certains supporters qui s’obstinent à crier des chants racistes ou homophobes dans les stades sans y voir un problème (condamné par la loi). "Le football dit 'féminin' ne s'appuie pas sur la même idéologie", poursuit encore Alpheratz, "il est plus inclusif et tend vers un désir d'égalité".



Le terme "football féminin" ne renvoie donc à rien de biologique, selon Alpheratz. "La langue est un fait social. Qualifier le football de 'féminin' c'est exprimer un point de vue social et un regard particulier sur le monde".



Comment parler de la compétition que va se tenir pendant un mois à compter de ce vendredi 7 juin ? Le journal Libération a tranché : ce sera (sans conviction) "Coupe du Monde féminine". Le quotidien national a également prévu de féminiser tous les postes des footballeuses, suivant alors les nouvelles recommandations de l'Académie française. L'institution avait annoncé en effet en février dernier sa décision de reconnaître la féminisation de tous les noms de métiers et d'activité.