Raphaël Varane et Hugo Lloris avec les Bleus face à la Belgique de Romelu Lukaku le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg

L'heure des retrouvailles a sonné. Tombeurs de la Belgique en demi-finale du Mondial 2018 en Russie (1-0), les Bleus visent une victoire référence contre une nation majeure du football européen à un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar, jeudi 7 octobre (20h45). En cas de succès, il y aura une finale de Ligue des Nations et un nouveau trophée à conquérir, dimanche 10 octobre face à l'Espagne, tombeuse de l'Italie (2-1).

Français et Belges sortent d'un Euro décevant, terminé dès les 8es de finale pour les premiers, en quarts pour les seconds, battus par les futurs lauréats italiens. L'enthousiasme autour de cette demi-finale est amplifié par l'historique particulier qui accompagne ce duel depuis le 10 juillet 2018. Unique buteur à Saint-Pétersbourg (1-0), Samuel Umtiti n'est plus dans le groupe France, mais sa tête rageuse continue de hanter la Belgique.

Karim Benzema, lui, a retrouvé la sélection après près de cinq ans de mise au ban. Sa complicité technique avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sera une nouvelle fois scrutée, et sans doute l'une des clefs de ce choc. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il y aura une prolongation de deux fois 15 minutes, puis une éventuelle séance de tirs au but.

France-Belgique : l'avant-match en direct

16h56 - La titularisation commune des frères Lucas et Théo Hernandez serait une première en Bleu depuis celle de Patrick et Hervé Revelli en mars 1974.



16h34 - Axel Witsel ne veut plus entendre parler de "seum".



16h13 - Voici les équipes de départ probables, avec deux systèmes assez proches, 3-4-1-2 pour les Bleus, 3-4-3 pour les Belges :

France : Lloris (cap) - Koundé, Varane, L. Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé

Belgique : Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (cap)



16h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.