Marquer un peu plus les esprits à 13 mois du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) : l'équipe de France défie l'Espagne en finale de la seconde édition de la Ligue des Nations, dimanche 10 octobre (20h45) à Milan. Les hommes de Didier Deschamps ont repris totalement confiance après un Euro raté, achevé dès les 8es de finale face à la Suisse.

Envolée la morosité qui avait suivi l'élimination alors que les Bleus tenaient le match en main. Les sourires sont de retour sur les visages. La Belgique est passée par là, et a agi comme une cure de jouvence. Le sélectionneur et son capitaine Hugo Llorris évoquent l'idée d'un nouveau départ qui doit leur permettre, cette fois, de rentrer dans le match tambour battant.

La France semble aussi confortée aussi par cette entente, enfin naissante, entre les trois stars de l'attaque. À l'heure d'enfiler son centième maillot en Bleu, Antoine Griezmann revit derrière le duo Kylian Mbappé-Karim Benzema. Il s'agit maintenant confirmer en battant une deuxième nation majeure en trois jours, ce qui permettra d'accréditer, vraiment, la thèse de l'accident à l'Euro.

Le film de la soirée :

20h13 - Par rapport à l'équipe victorieuse de l'Italie (2-1) mercredi à Milan, l'autre changement dans l'équipe d'Espagne concerne la défense centrale avec la titularisation d'Eric Garcia aux dépens de Pau Torres. Il est aligné aux côtés d'Aymeric Laporte, ancien international français chez les jeunes, qui dispute à 27 ans son premier match contre l'équipe de France avec le maillot de l'Espagne. Il était sur le banc des Bleus lors du dernier France-Espagne, gagné 2-0 par la Roja mars 2017.



19h59 - Antoine Griezmann, placé en soutien des attaquants Karim Benzema et Kylian Mbappé, honore sa 100e sélection sous le maillot national, une barre que seuls huit joueurs ont atteint avant lui. C'est le cas notamment de son sélectionneur Deschamps (103 sél.) et de son capitaine Hugo Lloris (134), désormais à huit capes du record de Lilian Thuram (142).



19h46 - Et voici les équipes de départ avec Kimpembe et Tchouaméni à la place de L. Hernandez et Rabiot chez les Bleus, toujours en 3-4-1-2 face à un 4-3-3 :



Espagne : Simon - Azpilicueta, Laporte, E. Garcia, Marcos Alonso - Rodri, Busquets (cap.), Gavi - Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal.

France : Lloris (cap.) - Kounde, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé



19h35 - L'Italie a battu la Belgique 2-1 dans le match pour la 3e place cet après-midi.



19h26 - La France a remporté un seul de ses sept derniers matches face à l'Espagne, en amical en septembre 2014 (1-0, but de Loïc Rémy). La dernière opposition a tourné à l'avantage de l'Espagne en amical en mars 2017 au Stade de France (0-2).



19h18 - 37.000 spectateurs dont 4.000 Français sont attendus à San Siro.



19h09 - En attendant l'officialisation des compos de départ, retour sur 4 France-Espagne légendaires.

19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.