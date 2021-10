Ballon d'Or 2021 : qui vote, jusqu'à quand et selon quels critères ?

L'anecdote souligne à merveille combien l'élection récente du Ballon d'Or repose avant tout sur une affaire de goûts personnels, seulement dictés par une règle : choisir parmi une liste de 30 joueurs présélectionnés par France Football. En 2019, année du dernier scrutin organisé pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles en football, le journaliste du Sri Lanka avait livré un top 5 totalement improbable.

Pour le dénommé Hafiz Marikar, le meilleur joueur du monde était alors le défenseur anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold, certes vainqueur de la Ligue des champions cette année-là. Le journaliste du Daily News local a ensuite placé l'attaquant gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, le Français Antoine Griezmann, le Polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et le gardien allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen.

Un seul de ces cinq-là a finalement terminé dans le top 10 en 2019, année du sixième sacre de Lionel Messi pour... sept points devant le Néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk : Lewandowski (8e). Griezmann, absent de la liste des nommés en 2021, s'était classé 18e, Alexander-Arnold 19e, Aubameyang 20e, Ter Stegen 24e.

Un journaliste par pays

Depuis 2016, le Ballon d'Or est désigné à la suite d'un vote de quelque 170 journalistes du monde entier (176 en 2019), un seul par pays. Chacun d'entre eux envoie une liste de cinq noms. Le premier se voit attribuer six points, le deuxième quatre, le troisième trois, le quatrième deux et le cinquième un.

Le joueur qui récolte le plus de points est sacré. En cas d'égalité - ce qui n'est jamais arrivé -, c'est le nombre de citations à la première place qui fait foi, puis à la deuxième et à la troisième place. Et si l'égalité persiste, un nouveau scrutin entre les joueurs ex aequo sera organisé.

Fin des votes le 24 octobre

Le règlement stipule aussi, dans son article 9 (sur 10), que le trophée "est attribué en fonction de trois critères principaux. dans l'ordre : 1. Performance individuelle et collective (palmarès) pendant l'année considérée ; 2. Classe du joueur (talent et fair-play) ; 3. Carrière du joueur". En réalité, chaque votant fait ce qu'il veut dès lors qu'un joueur figure bien dans la liste de 30 nommés.

Pour 2021, cette liste a été dévoilée vendredi 8 octobre. Les journalistes concernés par le vote ont jusqu'au dimanche 24 octobre pour faire parvenir leur liste à France Football. Le trophée sera remis le lundi 29 novembre à Paris. Il y a deux ans, Pascal Ferré, rédacteur en chef de FF, avait livré le top 5 suivant : Sadio Mané, Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Incertitude totale

Cette année, le suspense est entier et personne ne se détache vraiment sur le papier. Karim Benzema ou Robert Lewandowski ont enchaîné et enchaînent encore les buts en club et en sélection mais n'ont pas gagné de trophée majeur. N'Golo Kanté a brillé en Ligue des champions avec Chelsea mais pas à l'Euro.



Son coéquipier italien Jorginho, lui, a réussi le doublé, ce qui fait de lui le favori en terme de titres. Mais, quel impact psychologique a-t-il laissé aux votants par rapport aux stars Lionel Messi (vainqueur de la Copa America avec l'Argentine), Cristiano Ronaldo, voire Kylian Mbappé ou même Erling Haaland ? Avec ce système de points, aucune surprise n'est à écarter. Et tout le monde peut rêver.