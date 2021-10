Ballon d'Or 2021 : découvrez les 30 nommés, les surprises et les grands absents

Dans 51 jours, le trophée individuel le plus convoité du monde du football sera décerné. Comme chaque année, 180 journalistes provenant de 180 pays éliront le nouveau Ballon d'Or, le joueur le plus plus performant au cours de l'année civile passée. La cérémonie se déroulera le lundi 29 novembre, au Théâtre du Chatelet, à Paris. Elle sera présentée par l'ancien Marseillais Didier Drogba.

Plusieurs internationaux français figurent dans la liste des 30 nommés, dévoilée ce vendredi 8 octobre par France Football. Karim Benzema fait sa dixième apparition dans cette liste, aux côtés de N'golo Kanté, vainqueur de la Ligue des champions, et du Parisien Kylian Mbappé. Trois autres joueurs du PSG sont présents dans cette liste : Neymar, Lionel Messi (sacré l'an dernier) et Gianluigi Donnarumma.

Le Ballon d'Or féminin comporte tout autant de candidates françaises que chez les hommes. Parmi les 20 footballeuses nommées pour la prestigieuse récompense, remportée par Megan Rapinoe en 2019, trois Françaises sont donc en lice : Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard et Kadidiatou Diani.

Les favoris et les grands absents

Malgré une liste étoffée, plusieurs joueurs se démarquent particulièrement après une année marquée par l'Euro 2021, remporté par l'Italie. Les habituels Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont encore une fois toutes leurs chances de remporter ce trophée, malgré une année pauvre en titres en club. Messi sort toutefois du lot après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine. Le Polonais Robert Lewandowski est aussi dans les starting-blocks après des stats affolantes cette année : 50 buts et 8 passe décisives en 41 matchs.

Karim Benzema, auteur d'une saison épatante avec le Real Madrid et d'un retour surprenant en sélection nationale, pourrait également créer la surprise. En remportant la Ligue des champions avec Chelsea, N'golo Kanté semble tout de même avoir plus de chances cette année. Toutefois, face à son coéquipier italien Jorginho, vainqueur des deux grands trophées européens en 2021, la concurrence reste rude.

Quelques absences surprenantes sont à noter. À commencer par celle d'Edouard Mendy, le gardien de Chelsea ou encore celle de Federico Chiesa, vainqueur de l'Euro avec l'Italie et étincelant pendant la compétition.

En revanche, certains joueurs nommés sont de vraies surprises : on pense notamment au Danois Simon Kjaer ou à la jeune pépite catalane Pedri.

La liste complète des nommés

Ballon d'Or masculin : Cristiano Ronaldo, Gerard Moreno, Phil Foden, Kylian Mbappé, Luis Suarez, Robert Lewandowski, Jorginho, Mohamed Salah, Cesar Azpilicueta, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Neymar, Ruben Dias, Lautaro Martinez, Simon Kjaer, Lionel Messi, Bruno Fernandes, Pedri, Luka Modric, Giorgio Chiellini, Harry Kane, Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema, Rahem Sterling, Nicolo Barella, Ryad Mahrez, N'golo Kanté, Erling Haaland, Leonardo Bonucci, Mason Mount.





Ballon d'Or féminin : Alexia Putellas, Magdalena Eriksson, Marie-Antoinette Katoto, Sam Kerr, Stina Blackstenius, Wendie Renard, Samantha Mewis, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Sandra Paños, Lieke Martens, Jessie Fleming, Irene Paredes, Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Ellen White, Christiane Endler, Jennifer Hermoso, Fran Kirby et Kadidiatou Diani