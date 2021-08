PSG : Navas - Donnarumma, le nouveau casse-tête de Pochettino

Alors que le secteur offensif et le milieu de terrain posent déjà des soucis pour les places de titulaires qui valent cher, voilà que l'entraîneur argentin du PSG Mauricio Pochettino se retrouve avec un problème sur le poste de gardien de but. Alors que Keylor Navas était le numéro 1 indiscutable la saison dernière, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, auteur d'un Euro monstrueux et victorieux avec l'Italie, vient mettre un défi de taille face au Costaricien.

La solution qui revient le plus souvent est que Navas soit titulaire en Ligue 1, et Donnarumma joue les matches de coupe d'Europe. Une situation qui n'est pas rare ces dernières années, avec notamment Arsenal ou le FC Barcelone qui ont eu recours à ce turn-over, que Navas a déjà connu lors de sa mise en concurrence avec Thibaut Courtois au Real Madrid.

Ce vendredi 20 août, l'international italien pourrait bien faire sa première apparition sous le maillot du PSG lors du déplacement à Brest, à 21h pour l'ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Présent dans le groupe pour le voyage en Bretagne, le premier choix cornélien entre les deux cadors aura lieu ce soir pour Pochettino.

Un surplus de gardiens

Mais le problème est plus conséquent puisqu'en plus de ces deux numéros 1, Sergio Rico et Alexandre Letellier sont tous deux en concurrence pour le poste désormais de numéro 3. Et le PSG doit encore faire du ménage. Si Garissone Innocent, Alphonse Aréola et Marcin Bulka ont tous les trois été prêtés, respectivement à Vannes (National 2), West Ham (Premier League) et à Nice, le club de la capitale a encore plusieurs gardiens sous contrat pro, dont Denis Franchi tout juste 18 ans, passé pro la saison dernière.

En tout, pas moins de 10 gardiens professionnels sont inscrit dans l'effectif du PSG. Un nombre bien trop important, surtout au vu du mercato qui met la pression sur le club au niveau de la masse salariale, sachant qu'il cherche désespérément à vendre. Dans les buts parisiens, les places valent chers.