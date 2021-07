Euro 2021 : les joueurs marquants du tournoi

L'Euro vient de se terminer avec la victoire finale de l'Italie aux tirs au but contre l'Angleterre. Plusieurs équipes se sont démarquées lors de ce tournoi par leur performance surprenante.

La Macédoine du Nord, petite nation des Balkans qui participait à son premier grand tournoi de son histoire, et qui, par son jeu décomplexé et opportuniste, ont réussi à poser des problèmes à l'Autriche, l'Ukraine et les Pays-Bas. Avec sa légende Goran Pandev, deuxième plus vieux buteur de l'histoire de la compétition du haut de ses 37 ans et 322 jours, les Macédoniens du Nord sont rentrés la tête haute au pays d'Alexandre.

L'Euro a aussi été marqué par le Danemark, et son esprit solidaire et combatif, chouchou de l'Europe après le malaise cardiaque d'Eriksen face à la Finlande, et cette épopée jusqu'aux portes de la finale.

Certains joueurs sont aussi sortis du lot, que ce soit Donnarumma, le gardien et héros national italien, ou le surprenant Joakim Maehle, incarnation de la volonté danoise.

Gianluigi Donnarumma, 22 ans, Italie

Élu meilleur joueur du tournoi, le futur joueur du PSG Gianluigi Donnarumma a marqué en lettres d'or son nom sur le toit de l'Europe. Impeccable lors des deux séances, avec trois arrêts à son actif en deux séances, et en faisant plier mentalement Marcus Rashford en ne tombant pas dans sa feinte, le jeune portier s'est largement illustré par de nombreuses parades et interventions décisives. Il est un des principaux acteurs de la série de 34 matchs sans défaite de la Nazionale.

Gianluigi Donnarumma arrête le tir au but de Sancho en finale de l'Euro à Wembley le 11 juillet 2021 Crédit : Paul ELLIS / POOL / AFP

Kalvin Phillips, 25 ans, Angleterre

Finaliste de la compétition, le milieu de terrain de Leeds United s'est imposé comme un leader technique des Three Lions, sans qu'il ne soit attendu. Associé avec le jeune Declan Rice, Kalvin Phillips s'est mué en titulaire indiscutable, devenant la plaque tournante de l'équipe de Gareth Southgate. Auteur d'une passe décisive contre la Croatie, le joueur de Leeds a réussi son Euro.



Kalvin Phillips lors de la finale de l'Euro à Wembley le 11 juillet 2021. Crédit : Laurence Griffiths / POOL / AFP

Leonardo Spinazzola, 28 ans, Italie

Il aurait pu prétendre au titre de meilleur joueur de la compétition. Le latéral de l'AS Roma a réalisé un Euro parfait, en répétant les efforts offensifs et défensifs sans relâche, conclu par une passe décisive. Son aventure s'arrête en quart de finale contre la Belgique, victime d'une rupture du tendon d'Achille.

Leonardo Spinazzola contre la Belgique à l'Euro à Munich le 2 juillet 2021. Crédit : Matthias Hangst / POOL / AFP

Patrick Schick, 25 ans, République Tchèque

Il est l'auteur du plus beau but de l'Euro. Un lob de 50 mètres face à l’Écosse, parfaitement dosé, pour doubler la mise. La deuxième de ses cinq réalisations. Meilleur buteur de l'Euro à égalité avec Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Bayer Leverkusen a porté la République Tchèque en quart de finale, en éliminant les Pays-Bas sur son passage.

Pedri, 18 ans, Espagne

Il a impressionné tous les observateurs de cet Euro. Le jeune joueur du FC Barcelone était une classe au-dessus pendant ce tournoi. Omniprésent dans le jeu de la Roja, son volume et sa vista ont fait la différence pour une Espagne souvent maladroite devant, à l'image de Gérard Moreno et Alvaro Morata. Face à l'Italie, le jeune barcelonais avait réussi 100% de ses passes.

Gueye au duel avec Pedri le 16 février 2021 au Camp Nou Crédit : LLUIS GENE / AFP

Joakim Maehle, 24 ans, Danemark

Le latéral de l'Atalanta Bergame a été un des éléments clés de la réussite du Danemark à l'Euro. Auteur de 2 buts et une passe décisive, Joakim Maelhe a incarné ce Danemark valeureux après la frayeur du premier match contre la Finlande. Généreux dans son apport offensif et défensif, il a joué l'intégralité des six matchs du Danemark à l'Euro, soit 570 minutes.

Le Belge Thorgan Hazard face aux Danois Joakim Maehle et Yussuf Poulsen le 18 novembre 2020 à Louvain Crédit : JOHN THYS / AFP

Christian Eriksen, 29 ans, Danemark

L'attaquant de l'Inter Milan est une des figures de cet Euro 2021. Victime d'un malaise cardiaque avant la mi-temps de la rencontre entre sa sélection et la Finlande le 12 juin dernier, le Danois est resté au sol de longues minutes, masqué de tout regard par ses équipiers unis. Évacué à l'hôpital, il a rapidement été réanimé sur le terrain, avant de donner des nouvelles rassurantes. Selon la Gazzetta dello Sport, un quotidien sportif italien, il est attendu dans la semaine à Milan pour des examens complémentaires et parler de son avenir.

Christian Eriksen lors du match Danemark-Finlande lors de l'Euro le 12 juin 2021. Crédit : Friedemann Vogel / AFP / POOL

Cristiano Ronaldo, 36 ans, Portugal

L'Euro du Portugal, le tenant du titre, est passé relativement inaperçu. Éliminé dès les 8es de finale par la Belgique, le quintuple ballon d'or a eu le temps de s'illustrer, notamment contre l'équipe de France. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 4 matchs, il termine meilleur buteur de l'Euro à égalité avec le Tchèque Patrick Schick.

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo le 15 juin 2021 à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie Crédit : ALEX PANTLING / POOL / AFP