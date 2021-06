publié le 15/06/2021 à 09:38

Un simple coup d’œil en arrivant suffit pour s’en rendre compte. Sur les murs, deux grands posters à son effigie et son maillot en équipe de France. Forcément, Lucas, 13 ans, parle de N'Golo Kanté avec des étoiles dans les yeux : "Je le porte vraiment dans mon cœur, c’est une grande fierté de savoir qu’il a joué dans notre club, c’est un modèle, il a quand même gagné la Ligue des champions récemment. On espère juste qu’il gagnera l’Euro et ça sera la cerise sur le gâteau", ajoute-t-il.

Impossible de perdre l’Euro avec N'Golo Kanté. Mehdi, leur entraîneur, qui a joué avec lui plusieurs années à la JS Suresnes, en est convaincu : "Du moment où N'Golo est dans une équipe, la victoire est toujours au rendez-vous. S’il fait une bonne compétition la suite logique c’est le ballon d’or. Quelle fierté d’avoir quelqu’un qui a remporté toutes la compétition qu’il a disputées", s'émerveille-t-il.

Ce qui est sûr, c’est que lorsque N'Golo Kanté foulera la pelouse ce soir, ce sera encore un grand moment pour le président du club Sylvain Porthault : "Il y a beaucoup d’émotion à chaque fois qu’on le voit entrer sur un terrain. C’est un de nos enfants qui se retrouve au plus haut niveau de la pyramide du football mondial. Je ne m’y habitue pas".

Covid-19 oblige, il n'y aura pas de retransmission ce soir au club mais chacun, de son côté, promet de donner de la voix pour encourager la star de la JS Suresnes.

À écouter également dans ce journal

Société - Plus de 60 types de glaces vendues dans les supermarchés français font l’objet d’un rappel à cause de la présence d’un produit toxique au-delà de la limite réglementaire : l’oxyde d’éthylène. Les marques Extrême, Netto, Carrefour, Super U, Metro, Picard, Adélie ou encore La Laitière ont émis des alertes.



International - Alors que le variant Delta se propage de manière préoccupante en Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le report de la levée des dernières restrictions sanitaires au 19 juillet.

Politique - Les sept principales têtes de liste de l'Île-de-France ont débattu dans la soirée de ce mardi 14 juin. Les thèmes Économie et emploi, jeunesse, transports et sécurité ont notamment été abordés par chacun des candidats, à cinq jours du premier tour.