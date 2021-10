Michel Cymes : commencer le repas par le dessert, le régime original de Lewandowski

Le footballeur Robert Lewandowski a dans ses habitudes une caractéristique que l’on reconnait à plusieurs sportifs de haut niveau. Comme pas mal d’autres grands athlètes, Lewandowski est un adepte du "backward eating". Les tenants de ce régime promettent une perte de poids efficace et stable. Mais à certaines conditions et en ne consommant que certains aliments, d’une manière équilibrée.

Par exemple, Robert Lewandowski commence par le dessert, il enchaîne avec la viande et les féculents et termine par les légumes sous forme liquide ou solide. Mais il précise aussi que ce n'est pas seulement l'ordre qui est imposé, mais aussi le contenu du repas : pour lui c’est tous les jours riz, viande blanche ou poisson, salade ou soupe. Et il ne touche jamais aux produits laitiers, aux aliments frits, à la farine de blé notamment.

Ah, si, il mange presque à chaque repas un brownie, mais au cacao pur. J’ai essayé, c’est pas bon du tout, mais le cacao pur est très bon pour la santé, et pour la ligne.

Le dessert permet au cerveau de mieux réguler les quantités

Ce régime est le fruit d’une étude anglaise menée en 2014 à l'Imperial College of London : en mettant le cerveau directement en contact avec le dessert, riche en glucides par définition, on lui permet de mieux réguler les quantités, de glucose notamment, et donc d'éviter de trop manger.