Ballon d'Or 2018 : à quelle heure sera connu le vainqueur ?

publié le 02/12/2018 à 17:30

Qui remportera le 63e Ballon d'Or de l'Histoire ? Depuis de nombreuses semaines, voire plusieurs mois et la fin de la Coupe du Monde en Russie, la question agite le monde du football, comme jamais ces dernières années. Depuis une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Cette fois, le suspense est total et le sera jusqu'au dernier moment.



Le voile sur l'identité du vainqueur sera levé entre 22h et 22h30, à l'issue d'une cérémonie à suivre sur la chaîne L'Équipe. Mais dès 16h sera annoncé le nom du 30e, et le palmarès remonté jusqu'au 2e à intervalles réguliers. RTL.fr vous proposera un direct commenté pour ne rien rater de ce moment tant attendu.

Les votes sont clos depuis le 9 novembre. 180 journalistes du monde entier, un par pays, a dressé une liste de cinq noms parmi les 30 finalistes avec 6 points pour le premier, quatre pour le deuxième et ainsi de suite.

Un Français ou Modric ?

Sur le papier, Ronaldo et Messi semblent cette fois hors course, même si le Portugais s'est adjugé une cinquième Ligue des champions en mai dernier avec le Real Madrid et que l'Argentin reste lui aussi une incroyable machine à marquer et faire marquer. Et s'ils avaient réussi à l'emporter en 2010 (Messi) et 2014 (Ronaldo) devant un champion du monde espagnol puis allemand, quatre hommes se détachent devant eux dans les pronostics.



Trois sont Français (Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane), un Croate (Luka Modric). En plus de la Coupe du Monde, Varane affiche à son palmarès la Ligue des champions. Griezmann s'est offert, lui, l'Europa League. Mbappé ne cesse d'épater à 19 ans et arrive en tête des souhaits des Français. Modric, finaliste du Mondial et lui aussi vainqueur de la Ligue des champions a déjà remporté les titres de meilleur joueur du tournoi en Russie, de joueur UEFA et FIFA de la saison écoulée.

Le Trophée Kopa, lot de consolation pour Mbappé ?

S'il n'est pas sacré, Mbappé, qui fêtera ses 20 ans le 20 décembre, se consolera sans doute avec un nouveau prix, le Trophée Kopa, réservé aux joueurs de moins de 21 ans. Outre Mbappé, Houssem Aouar (Lyon) ou encore le fils de Patrick Kluivert, Justin, passé cet été de l'Ajax Amsterdam à l'AS Rome à 19 ans, font partie des 10 présélectionnés pour cette récompense.



Autre nouveauté cette année, le Ballon d'Or féminin, basé sur les votes de 45 journalistes. La légende brésilienne Marta (Orlando) ainsi que Pernille Harder (Wolfsburg), Ada Hegerberg (Lyon), Wendie Renard (Lyon) ou encore Amandine Henry (Lyon) font partie des 15 joueuses présélectionnées.