publié le 08/10/2018 à 18:16

Houssem Aouar, Trenet Alexander-Arnold, Patrick Cutrone, Ritsu Doan, Gianluigi Donnarumma, Amadou Haidara, Justin Kluivert, Kylian Mbappé, Christian Pulisic et Rodrygo : voici les 10 candidats en lice pour le premier Trophée Kopa, qui sera remis le lundi 3 décembre, comme le Ballon d'Or 2018.



Pas encore officiellement nominé pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un footballeur, Mbappé l'est donc pour le prix réservé aux joueurs de moins de 21 ans. L'attaquant du PSG (19 ans), faisait figure de grand favori avant même son quadruplé en 13 minutes face à Lyon, dimanche 7 octobre (5-0).

Un autre Français figure dans cette liste d'espoirs : le milieu de Lyon Aouar (20 ans). Alexander-Arnold (20 ans) évolue au poste de défenseur latéral droit à Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des champions. Kluivert (19 ans), fils de Patrick, milieu de terrain, est passé cet été de l'Ajax Amsterdam à l'AS Rome.

Autres membres du championnat italien retenus, l'attaquant et le gardien du Milan AC, Cutrone (20 ans) et Donnarumma (19 ans). Haidara (20 ans) est un milieu malien du Red Bull Salzbourg (Autriche), Doan (20 ans) un milieu japonais du FC Groningue (Pays-Bas), Pulisic (20 ans) un milieu américain du Borussia Dortmund, Rodrygo (17 ans) un ailier gauche brésilien de Santos, déjà recruté par le Real Madrid.





Le lauréat du Trophée Kopa sera élu par les 33 lauréats du Ballon d'Or vivants, parmi lesquels Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo...