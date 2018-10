Ballon d'Or 2018 : qui vote ? Comment ? Jusqu'à quand ?

publié le 09/10/2018 à 16:32

Avant de basculer complètement sur les matches internationaux, à commencer par ceux de l'équipe de France en amical contre l'Islande puis en Ligue des Nations face à l'Allemagne, le début de la semaine a été rythmé par le Ballon d'Or 2018, avec l'annonce des 30 finalistes, lundi 8 octobre. Le palmarès, lui, sera annoncé le lundi 3 décembre, tout au long de la journée, avec le vainqueur vers 20h.



L'an dernier, ce sont 176 journalistes du monde entier, un par pays affilié à la FIFa, qui avaient participé à l'élection de Cristiano Ronaldo pour la cinquième fois. "En réalité, il y a un peu plus de 190 journalistes appelés à voter, 192, précise Thierry Marchand, journaliste à France Football, joint par téléphone par RTL.fr. Mais c'est comme lors d'une élection politique, tout le monde ne répond pas".

Chaque journaliste a jusqu'au vendredi 9 novembre pour se prononcer. Il doit donner une liste de cinq noms en fonction de trois critères : les performances du joueur et son palmarès sur l’année, sa classe et sa carrière. Le premier récolte 6 points, le deuxième 4, le troisième 3, le quatrième 2 et le cinquième 1. Est sacré Ballon d'Or celui qui a le plus de points. En cas d'égalité, c'est celui qui a obtenu le plus de premières places qui l'emporte.

Pascal Ferré pour la France, Alfredo Relaño en Espagne

Le représentant de la France est le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré. Les autres sont choisis par "FF". En Espagne, il s'agit par exemple du directeur du quotidien AS Alfredo Relaño. Le détail de tous les votes est généralement disponible dans la version papier de France Football le lendemain de l'annonce des résultats.





La meilleure joueuse sera elle aussi élue d'après les votes de journalistes. Le lauréat du Trophée Kopa sera en revanche élu par les 33 lauréats du Ballon d'Or encore vivants, parmi lesquels Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.