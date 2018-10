publié le 08/10/2018 à 09:58

L'ère de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi va-t-elle s'achever ? Un Français va-t-il de nouveau être sacré ? Luka Modric peut-il s'imposer ? Si Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Kylian Mbappé font partie des favoris pour décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles, sacre mondial oblige, la concurrence sera rude.



Ce lundi 8 octobre, les 30 finalistes au Ballon d'Or seront connus. Tout au long de la journée, France Football va ainsi divulguer le nom des joueurs en lice pour succéder à Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du trophée (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Et les cinq premiers joueurs sont déjà connus. Parmi eux ? Un Français en la personne de Karim Benzama. L'attaquant du Real Madrid accompagne ainsi Sergio Agüero (Manchester City), Alisson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid) et Edinson Cavani (PSG).



Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la journée afin de vous dévoiler la liste des 30 joueurs en lice pour ce Ballon d'or 2018. Une liste donnée par ordre alphabétique afin d'éviter toute spéculation sur le futur vainqueur du trophée.