publié le 09/10/2018 à 14:43

Après l'Anglais Bobby Charlon (1966), l'Italien Paolo Rossi (1982), l'Allemand Lothar Matthaüs (1990), Zinédine Zidane (1998), le Brésilien Ronaldo (2002) et l'Italien Fabio Cannavaro (2006), y aura-t-il un 7e Ballon d'Or sacré champion du monde quelques mois plus tôt, le lundi 3 décembre ?



Les finalistes pour cette 63e édition sont connus depuis lundi 8 octobre. Sans surprise, les Français y sont présents en masse : 7 sur 30, les 6 champions du monde Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, N'Golo Kanté et Paul Pogba, ainsi que Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, comme Varane.

Pour certains observateurs, avoir autant de représentants peut nuire à une nation, selon un principe de dispersion des voix. Pascal Ferré, rédacteur en chef à France Football, rejette cet argument : "En regardant dans les archives, je me suis aperçu qu'en 1998, lorsque le dernier Français a gagné, Zinédine Zidane, il y avait 7 Français dans la liste. Ça ne l'a pas empêché d'aller au bout".

Les Français ne sont pas handicapés mathématiquement Pascal Ferré, rédacteur en chef à France Football Partager la citation





"Certes, on peut me répondre qu'il y a des précédents, notamment pour les Espagnols en 2010, mais je pense que cette année, les Français peuvent y croire, poursuit Pascal Ferré. Avec le principe de votation qui permet à chacun des jurés de désigner cinq joueurs, je pense que les Français ne sont pas handicapés mathématiquement".



Il y a 20 ans, Zidane, auteur d'un doublé en finale du Mondial face au Brésil en finale (3-0), avait devancé le Croate Davor Suker et le Brésilien Ronaldo. Les autres Français en lice étaient Lilian Thuram (7e), Marcel Desailly (10e), Fabien Barthez et Laurent Blanc (14e), Didier Deschamps (18e) et Bixente Lizarazu (28e).



En 2010, le trophée était revenu à l'Argentin Lionel Messi, préféré aux 7 champions du monde espagnols, Andres Iniesta, Xavi, Iker Casillas, David Villa, Xabi Alonso, Carles Puyol ou Cesc Fabregas. Après le Mondial 2014, un seul Allemand était monté sur le podium, le gardien Manuel Neuer, 3e derrière le Portugais Cristiano Ronaldo et Messi.