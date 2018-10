publié le 10/10/2018 à 12:55

À la veille du retour des Bleus sur le terrain avec un match amical face à l'Islande à Guingamp, jeudi 11 octobre (21h), le président de la Fédération française de football s'est longuement confié à Nicolas Georgereau et Philippe Sanfourche pour RTL. Noël Le Graët répond notamment à deux questions d'actualité : quand reverra-t-on des maillots deux étoiles en magasin et quel est sa préférence pour le Ballon d'Or.



Le Breton de 76 ans estime d'abord que les six champions du monde français qui figurent parmi les 30 finalistes (Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane) "sont vraiment dans les meilleurs à leur poste. Il ne faut pas se raconter d’histoires".

"NLG" se livre ensuite : pour lui, Varane sort du lot. "C’est rare qu’on le donne à un défenseur, mais un garçon comme Varane est champion du monde et trois fois vainqueur de la Ligue des champions. Il mérite autant qu’un attaquant. En général on récompense un attaquant, c'est peut-être logique parce que c'est plus médiatique, mais j'aimerais aussi qu'un défenseur soit récompensé (...) Ça pourrait être l’année d’un défenseur".

Les exemples Cannavaro, Sammer et Beckenbauer

Champion du monde avec l'Italie, Fabio Cannavaro est le dernier défenseur central à avoir décroché la récompense suprême. C'était en 2006, juste avant un transfert de la Juventus Turin au Real Madrid. Les deux autres joueurs à vocation défensive sacrés dans l'histoire (en 62 éditions) sont les Allemands Matthias Sammer en 1996 et Franz Beckenbauer en 1972 et 1976.