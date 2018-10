publié le 09/10/2018 à 11:22

De Sergio Agüero à Raphaël Varane, il n'en reste que 30, 30 en lice pour l'attribution du 63e Ballon d'Or, récompense individuelle suprême pour tout joueur de football. La liste des finalistes a été dévoilée lundi 8 octobre tout au long de la journée par France Football, organisateur de l'événement. Le nom du lauréat sera connu le lundi 3 décembre.



D'ici là, 176 journalistes du monde entier, un par pays, vont établir une liste de cinq noms et leur attribuer ainsi 6, 4, 3, 2 et 1 point en fonction de trois critères : les performances du joueur et son palmarès sur l’année, sa classe et sa carrière. L'élu sera celui qui aura récolté le plus de points.

Au regard du palmarès, un joueur sort du lot, le défenseur français du Real Madrid, Raphaël Varane (25 ans), à la fois vainqueur de la Coupe du Monde et de la Ligue des champions. Son coéquipier croate (33 ans), Luka Modric, le devance peut-être sur la "classe", mais lui n'a pas décroché d'étoile cet été.

Meilleur Français l'an dernier

Buteur en finale en Russie et auteur de quatre réalisations dans la compétition, Antoine Griezmann (27 ans) a également soulevé l'Europa League en 2018 avec l'Atlético de Madrid. Kylian Mbappé (19 ans) a dû se contenter de la Ligue 1 et des coupes nationales en plus du titre mondial. Pourtant, l'attaquant du PSG peut coiffer tout le monde, déjà.



7e et meilleur Français en 2017 pour sa première apparition dans la liste des finalistes, le natif de Bondy n'en finit plus d'épater la planète football, de faire tomber les records de précocité. En Russie, le monde entier a pu s'apercevoir de son immense talent, de ses accélérations, de sa précision (quatre buts).



"Kyky" a tout le temps devant lui pour gagner le Ballon d'Or, et il en gagnera beaucoup, estiment la plupart des observateurs. Mais à l'heure du verdict, il n'est pas du tout impossible que les votants se laissent séduire par ce "gamin" qui fait rêver les plus jeunes... et pas seulement.

Le Prix Kopa, on ne l'a pas inventé pour faire plaisir à Mbappé Pascal Ferré, rédacteur en chef à France Football Partager la citation





Qui a le plus marqué les esprits en 2018 ? Qui est le meilleur joueur de la planète ? Intrinsèquement, peut-être encore Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais en cette année de Coupe du Monde, difficile de voir encore trôner l'un ou l'autre. Et comme il est difficile de départager Varane, Griezmann et Modric, moins spectaculaires que Mbappé, ce dernier a vraiment toutes ses chances. Surtout s'il continue à épater la galerie comme face à Lyon dimanche 7 octobre.



Lorsque la création d'un Prix Puskas récompensant le meilleur de moins de 21 ans a été annoncée, Mbappé a semblé s'éloigner du Ballon d'Or. Pascal Ferré, rédacteur en chef à France Football, balaye cette idée. "Le Prix Kopa, on ne l'a pas inventé pour faire plaisir à Mbappé. Il n'a pas besoin de nous pour ça (pour gagner aussi le Ballon d'Or, ndlr). Ce sont deux collèges de jurés totalement différents, totalement indépendants. D'un côté ça va être les journalistes, de l'autre (...) les anciens Ballons d'Or. Donc il n'est pas interdit dans les statuts de gagner les deux". Verdict dans moins de deux mois.