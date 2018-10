et AFP

08/10/2018

Triple tenante du titre de la Ligue des champions féminine, l'impressionnante équipe de l'Olympique Lyonnais place 7 de ses joueuses parmi les 15 finalistes pour le Ballon d'Or féminin, qui sera décerné le 3 décembre, a révélé lundi 8 octobre France Football, organisateur du prix.



Il s'agit de l'Anglaise Lucy Bronze, de la Norvégienne Ada Hegerberg, de la Japonaise Saki Kumagai, de l'Allemande Dzsenifer Marozsan et des Françaises Amandine Henry, Amel Majri et Wendie Renard. Un collège d'une quarantaine de journalistes du monde entier devra voter pour l'une des 15 sélectionnées entre le 9 octobre et le 9 novembre.



Les huit autres nominées sont la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg), lauréate du trophée UEFA de la meilleure joueuse, les Américaines Lindsey Horan (Portland Thorns) et Megan Rapinoe (Seattle Reign), l'Anglaise Fran Kirby (Chelsea), l'Australienne Sam Kerr (Red Stars Chicago), la Néerlandaise Lieke Martens (Barcelone), la Canadienne Christine Sinclair (Portland Thorns) et la Brésilienne Marta (Orlando Pride). C'est cette dernière qui a remporté le prix Fifa de la meilleure joueuse de l'année fin septembre à Londres.

Le Ballon d'Or féminin est une nouveauté, même si un prix de la meilleure joueuse existait déjà quand les prix Fifa et Ballon d'Or étaient fusionnés, de 2010 à 2016. Depuis la fin en 2016 de l'accord entre la Fifa et France Football, l'instance suprême du football a ressuscité ses propres prix, décernés à l'issue d'un vote effectué par un panel de supporters, de capitaines, de sélectionneurs et de journalistes.