Kylian Mbappé : "J'ai mis tous les ingrédients" pour remporter le Ballon d'Or

publié le 09/11/2018 à 12:49

Pas de regret pour "Kyky". Le jeune attaquant de l'Équipe de France, champion du monde à l'âge de 19 ans, s'est confié à l'AFP jeudi 8 novembre, à la veille de la clôture du vote pour le Ballon d'Or 2018. Environ 200 journalistes devaient s'exprimer jusqu'à ce vendredi 9 novembre pour consacrer, le 3 décembre prochain, le meilleur joueur de la planète. "J'ai fait tout ce qui était en mon possible" pour gagner le Ballon d'Or, affirme la star de Bondy.



"J'ai mis tout les ingrédients de mon côté pour le remporter. (...) Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) ! Mais j'ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu'au dernier jour des votes, confie Kylian Mbappé. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus", affirme-t-il. "Je pense que je peux mieux faire que l'année dernière, et c'est l'objectif à chaque fois de toujours progresser, année après année, aller le plus haut possible à chaque fois."

Kylian Mbappé admet que "personne ne fait mieux pour l'instant" que les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toutefois le champion du monde français "ne pense pas que l'un des deux remportera le Ballon d'Or cette année".