publié le 23/12/2018 à 08:30

91% des Françaises et des Français estiment que 2018 aura été une bonne année pour les couleurs bleu-blanc-rouge en sport. La Coupe du Monde masculine de football et les championnats d'Europe féminins de handball émergent comme les deux événements qui ont le plus marqué les sondés, devant le Tour de France et les Jeux Olympiques d'hiver. Kylian Mbappé termine sportif de l'année devant Martin Fourcade, Antoine Griezmann et Kevin Mayer.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 19 et jeudi 20 décembre, auprès d'un échantillon de 995 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 627 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.

1. Un cru exceptionnel

Chaque semaine, notre baromètre se penche sur l’actualité sportive. Les derniers jours de l’année approchant, il est temps de faire le bilan d’une année très riche pour le sport français.

Dès le mois de février, les sportifs battant pavillon bleu-blanc-rouge ont enchanté le pays en rapportant 15 médailles des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang dont 5 en or. La fin de l’hiver et le printemps ont été plus décevants, avec un XV de France à la peine dans le Tournoi des VI Nations et des représentants en difficulté à Roland Garros.



L’été venu, l’équipe de France de football a suscité des scènes de liesse en glanant sa deuxième étoile et les cyclistes ont brillé sur le Tour. Après un incroyable record du monde du décathlon pour Kévin Mayer en septembre, deux marins français ont offert un magnifique suspense à l’arrivée de la Route du Rhum. Les handballeuses ont quant à elles parfaitement conclue l’année avec un titre européen remporté à domicile.



Résultat, 91% des Français affirment que 2018 est une bonne année, 31% affirmant même qu’elle est très bonne. Les amateurs de sport n’ont pas non plus boudé leur plaisir, 96% d’entre eux évaluant l’année 2018 comme une bonne année, dont 38% qui s’en souviendront comme un très bon cru.

91% des Françaises et des Français estiment que 2018 aura été une bonne année pour le sport Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. La Coupe du Monde de football au dessus du lot

La Coupe du Monde de football est de très loin l’événement qui a le plus marqué les Français (68%) et les amateurs de sport (72%). Toutes classes d’âges et sociales réunies, la victoire des Bleus en Russie restera comme le plus beau souvenir sportif de l’année.



Évidemment, une victoire française dans le sport le plus populaire et le plus médiatisé de la planète explique en partie l’excellent bilan que les Français tirent de cette année sportive. Le football a la particularité de pousser les Français dans les rues pour fêter la victoire. Il suscite des concerts de klaxons, des scènes de folies et des cris de joie dans chacune des rues du pays. Comme très peu d’événements, chaque Français se souviendra avec qui et où il

était le jour de cette finale remportée contre les Croates.



Derrière les footeux, les handballeuses ont-elles-aussi marqués de nombreux Français (37%) et amateurs de sports (43%). En troisième position, on retrouve un évènement toujours très apprécié des Français : le Tour de France (18%), juste devant les JO d’hiver (14%) et la Route du Rhum (13%).

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Mbappé devant Fourcade, Griezmann et Mayer

Il n’a que 20 ans. Et pourtant, Kylian Mbappé n’est plus un espoir, une promesse ou un futur grand. Il est déjà parmi les meilleurs selon tous les spécialistes et déjà dans le cœur des Français comme nous le mesurons dans nos différentes enquêtes.



Tantôt joueur préféré, tantôt meilleur joueur des Bleus, Kylian Mbappé est cette fois désigné par les Français (56%) et les amateurs de sports (55%) comme le sportif de l’année. Il est même choisi par 74% des jeunes de sa génération (les 18-24 ans). Auteur d’un but exceptionnel face à l’Argentine et d’un but en finale face à la Croatie, le joueur du PSG a grandement contribué à la victoire des Bleus en Russie.



Derrière lui, Martin Fourcade (41% des Français et 47% des amateurs de sport) se hisse à la 2e place. Avec trois médailles d’or aux JO et une 7e Coupe du Monde d’affilée, le biathlète survole encore sa discipline. Il devance même un autre joueur des Bleus qui a lui aussi largement contribué à la deuxième étoile. Antoine Griezmann est 3e au classement des sportifs français de la saison avec 25% des citations.



Kévin Mayer (12%) et Raphaël Varane (8%) complètent le Top 5 du classement. La première femme, la skieuse acrobatique Perrine Laffont (6%), est 6e à égalité avec le pilote de rallye Sébastien Ogier (6%). Ils devancent la handballeuse Alisson Pineau (5%), le cycliste Julian Alaphilippe (5%) et le marin Francis Joyon (4%).

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama