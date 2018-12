publié le 16/12/2018 à 17:24

L'Euro 2018 de handball va se terminer comme il a commencé, par un choc avec la Russie, pour les handballeuses françaises. Les Bleues espèrent renverser la tendance et remporter leur premier titre continental, ce dimanche à 17h30 à Paris-Bercy, un an après leur sacre au Mondial.



Les Bleues avaient écarté les Pays-Bas en demi-finale, vendredi 14 décembre, 27 à 21, et rencontrent un adversaire de taille en finale. Ce sera la Russie, contre laquelle les Françaises ont une double revanche à prendre, sur le match d'ouverture, perdu il y a quinze jours (26-23) à Nancy, et surtout sur la finale des Jeux de Rio, où elles avaient dû se contenter de l'argent. "L'argent olympique était magnifique à cette époque-là compte tenu du contexte. On était au début d'un cycle. Aujourd'hui on a envie de plus. On est chez nous, ça fait trois ans qu'on travaille pour ça", a souligné l'ailière Manon Houette.



Retrouver la Russie en finale est tout sauf une surprise. "Elles développent un jeu tellement millimétré, avec des joueuses de grande classe, que je ne les voyais pas s'arrêter à mi-parcours", a confié la patronne de la défense, Béatrice Edwige. Celle qu'il faudra surveiller au plus près sera Anna Vyakhireva, l'arrière de poche (1,68 m), qui a encore fait des ravages en demi-finales contre la Roumanie vendredi (13 buts).