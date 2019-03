Ligue des champions : le PSG toujours favori n°1 à la victoire selon les Français

publié le 15/12/2018 à 18:30

6 Français sur 10 jugent "satisfaisants" les résultats des clubs français lors de la phase de poule de la Ligue des champions 2018-2019, qui s'est achevée mercredi 12 décembre. Le PSG arrive toujours en tête des clubs cités pour la victoire finale le samedi 1er juin, devant le Real Madrid et le FC Barcelone. Une majorité de sondés pensent que Manchester United est le club à éviter absolument pour les Parisiens et le Barça pour Lyon.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les jeudi 13 et vendredi 14 décembre, auprès d'un échantillon de 990 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 435 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. 6 Français sur 10 satisfaits des résultats

Une fois la composition des groupes connue, nous avions interrogé les Français sur les chances de chacun des trois clubs de Ligue 1 de terminer dans les deux premiers. Ils pronostiquaient alors la qualification du PSG (71%), l’élimination de Monaco (56%) et étaient partagés sur les chances de Lyon (49% contre 48%).

Si, comme les Français le pressentaient, l’AS Monaco n’a pas été en mesure de croire longtemps en ses chances, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ont validé leur ticket pour les 8es de finale. Les Français se déclarent satisfaits de ces performances (61%). Les amateurs de football le sont plus encore (84%).

2. Le PSG favori pour la victoire finale

Paris et Lyon ont-ils leurs chances pour la suite de la compétition ? Pour les Français, la réponse est oui. Ils voient même le PSG couronné cette saison, comme lors de notre sondage de septembre dernier.



En tête des pronostics avec 21% des citations, le club francilien devance de peu le Real Madrid, triple tenant du titre et le FC Barcelone (14%). La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo est 4e (9%) devant le Manchester de José Mourinho et Paul Pogba (7%).



Pour Lyon, l’espoir est mince en revanche. Seuls 6% des Français désignent les Gones comme vainqueur de la Ligue des champions cette saison.

3. Le PSG doit éviter Manchester United et l’Atlético

Ces dernières saisons, le tirage n’a pas été très clément pour les Parisiens. Dès les 8es de finale, le PSG ont hérité du Real l’an passé et du Barça il y a deux ans pour deux éliminations. Côté positif, en terminant 1ers de leur poule, les joueurs de Thomas Tuchel sont certains d’éviter cette fois-ci les deux géants espagnols.



Parmi les adversaires potentiels, quel serait donc le pire tirage ? Deux clubs font figure d’épouvantail selon les Français. En tête, Manchester United, à éviter pour 48% des Français, juste derrière l’Atlético de Madrid (45%).



Les amateurs de football redoutent, eux, davantage l’équipe d’Antoine Griezmann (57%) que celle de Paul Pogba (52%). Quant au meilleur tirage, il s’agirait selon les Français de Shalke 04. Seuls 5% d’entre eux et des amateurs de football estiment qu’il faut absolument éviter les Allemands.

4. Pour Lyon, le Barça serait le tirage le plus délicat

2es de leur poule, les Lyonnais ont quatre chances sur six de tomber sur un très gros morceau. Barcelone, le Real, la Juventus et le Bayern seront en effet dans le premier chapeau. Parmi ces quatre clubs, c’est le Barça qu’il faut absolument éviter selon les Français (40%) et les amateurs de football (49%).



Suivent le Real (35% et 34%), la Juve (26% et 32%) et le Bayern (26% et 27%). Affronter Dortmund ou le FC Porto serait en revanche plus abordable pour les Lyonnais selon les Français. 5% à 8% d’entre eux et des amateurs de football estiment que ces deux clubs sont à éviter absolument.

