publié le 12/11/2018 à 04:37

Un suspense intenable. Au terme d'une course qu'il a menée quasiment de bout en bout depuis le départ à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), François Gabart a fini par céder, doublé par Francis Joyon.



Après avoir terminé deux fois à la deuxième place, le skipper de 62 ans créé la surprise et remporte la 11e édition de la Route du Rhum en catégorie Ultime. Une victoire en forme de consécration au bout de sa septième participation.

Mais quelle fin de course homérique ! Alors qu'il possédait une avance assez confortable sur ses poursuivants, Gabart a vu revenir à toute vitesse le bateau de Francis Joyon. Une course tactique de plusieurs heures s'est alors engagée entre les deux navigateurs, à seulement quelques milles marins de l'arrivée.

Au terme d'un ultime virement de bord, le plus âgé des deux skippers coupait la ligne en premier en 7 jours, 14 heures et 21 minutes, le nouveau record de l'épreuve. François Gabart, le grand battu de cette édition, a franchi la ligne 7 minutes à peine après le vainqueur.



Ce scénario haletant entre les deux navigateurs rappelle l'affrontement entre le Français Malinovky et le Canadien Birch, lors de la première édition de cette translatique, en 1978.



Le malheureux marin français n'avait été devancé que de 98 secondes par son rival, après 23 jours de traversée. Quarante ans plus tard, il n'a fallu qu'un peu plus de sept jours aux deux navigateurs pour rallier Point-à-Pitre (Guadeloupe) depuis Saint-Malo.

Pour se rendre compte du retour énorme de Joyon (en rouge) sur Gabart (en bleu) ces huit dernières heures à quelques milles de l'arrivée de la Route du rhum #RDR2018 pour un finish extrêmement serré pic.twitter.com/PqV4QAcl8c — Benoît Furic (@benoitfuric) 11 novembre 2018