Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, répondra aux questions de Jérôme Florin ce lundi 30 juillet à partir de 7h45 sur RTL. Il reviendra notamment sur l'édition 2018 de la Grande Boucle.



Geraint Thomas a remplacé Chris Froome sur la plus haute marche du podium des Champs-Élysées, dimanche 29 juillet, au terme d'une 105e édition qualifiée de "rude" par Christian Prudhomme. Il est le premier Gallois a remporte le Tour de France et il assoit un peu plus la domination de la Sky sur le Tour.



Le patron du Tour de France pourra aussi revenir sur le bilan des Français. Du sourire de Julian Alaphilippe, maillot à pois de meilleur grimpeur, à la grimace de Romain Bardet, pourtant le premier Français au classement (6e), le cyclisme bleu-blanc-rouge a vécu sur mode alternatif dans le Tour 2018. À l'exemple du sprint des Champs-Élysées, bouclé par Arnaud Démare à la troisième place, l'ensemble, honorable en terme de statistiques, laisse un arrière-goût de manque.