Maillot de Mbappé et drapeau bleu-blanc-rouge à Rennes le 15 juillet 2018

Crédits : DAMIEN MEYER / AFP | Date :

avec Marie Sasin et Camille Kaelblen

publié le 16/07/2018 à 17:10

La fin de journée et le début de la nuit n'ont été qu'un long cri de joie. Dimanche 15 juillet 2018, l'équipe de France de football est devenue championne du monde après avoir dominé la Croatie (4-2) au cours d'un incroyable match disputé à Moscou. Les Bleus peuvent désormais épingler une deuxième étoile à leur maillot, vingt ans après avoir remporté la première le 12 juillet 1998 face au Brésil (3-0). L'équipe rejoint ainsi l'Uruguay et l'Argentine parmi les pays doublement étoilés.



Partout dans l'Hexagone, les supporters se sont réunis pour suivre ce match dans des bars et dans les quelque 230 fanzones. Au coup de sifflet final, ils ont laissé exploser leur joie. Accolades, pleurs de joie, baignades improvisées, drapeaux brandis... Les supporters ont donné libre cours à leurs émotions jusque tard dans la nuit. Découvrez les images de cette soirée historique.