Football : spectaculaire amélioration de l'image des supporters

45% des Français et des Françaises supportent un club (dont 21% qui vont au stade parfois ou souvent). L'image des supporters reste globalement négative mais les qualificatifs qui leur sont associés sont largement plus positifs que négatifs. La haine exprimée par certains d'entre eux reste marginale.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 26 et jeudi 27 septembre, auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 492 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. 45% des Français supportent un club

Championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 réunis, les supporters sont plus de 250.000 à remplir les stades chaque week-end. Sur la saison 2017-2018, ce sont au total quelques 10 millions de tickets qui se sont vendus. Des chiffres qui peuvent donner le vertige et sont même à la hausse ces dernières saisons, même si d’autres championnats européens affichent des affluences encore plus impressionnantes.

Si les clubs parviennent à attirer autant de monde dans les stades, c’est parce qu’il existe un vivier important de supporters en France. 45% des Français se déclarent supporter d’un club de football (contre 43% lors de notre précédent sondage du 18 mars). Tous ne sont évidemment pas abonnés. Les plus férus représentent 4% de la population. 17% vont plus occasionnellement au stade, 24% jamais.

2. Une image négative mais en nette amélioration

La deuxième partie du sondage met en lumière un paradoxe : si l'image des supporters reste majoritairement mauvaise, les qualificatifs positifs qui leur sont accolés sont en nette en hausse, les négatifs en baisse. 56% des personnes interrogées ont ainsi une mauvaise opinion des supporters (16% très mauvaise, 40% plutôt mauvaise).

"Joyeux", "indispensables pour le spectacle", "chaleureux", "sectaires", "dangereux" et "idiots". Voilà les six qualificatifs soumis aux sondés quelques semaines avant et après la Coupe du Monde en Russie. Et l'évolution est spectaculaire.



En mars, les trois termes négatifs arrivaient en 2e ("sectaires", 61%), 3e ("idiots", 58%) et 4e position ("dangereux", 57%), derrière "joyeux" (66%). Six mois plus tard, le terme "joyeux" est en hausse de 11 points. Suivent "indispensables au spectacle" (71%, +15 points) et "chaleureux" (62%, +11 points).



"Sectaires" et "dangereux" sont en baisse de 6 points, "idiots" de 9 points. Est-ce un effet lié à la Coupe du Monde ? Pendant un mois, elle a offert un coup de projecteur extraordinaire au football et aux supporters sans qu’il n’y ait eu d’incident à déplorer. Surtout, de nombreux Français généralement distants du football se sont pris au jeu et se sont eux-mêmes retrouvés dans la peau d’un supporter.

3. La haine exprimée par certains reste marginale

La semaine dernière, l’actualité de l’Olympique Lyonnais a connu des hauts et des bas. Alors que sur le terrain, les joueurs ont réalisé l’exploit de battre Manchester City dans son stade, un "supporter" a été surpris en train de faire un salut nazi. Quatre jours plus tard, la victoire face à Marseille a été entachée par un tract insultant à l’égard de Marseille.



Invités à se prononcer sur ces actes, les Français estiment à 68% qu’ils sont le fait de quelques individus isolés non représentatifs de l’ensemble des supporters de football. 31% estiment au contraire qu’ils sont le signe que la haine est très présente chez l’ensemble des supporters. En mars derniers, 52% d’entre eux estimaient que la violence était généralisée parmi les supporters de football.

