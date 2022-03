XV de France : les Français ultra confiants pour le Grand Chelem comme pour la Coupe du monde 2023

84% des Français et 95% des amateurs de rugby pronostiquent la victoire du XV de France face à l'Angleterre, samedi 19 mars (21h) au Stade de France, et donc le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations 2022 pour les Bleus, 12 ans après leur dernier succès dans l'épreuve.

Les résultats du XV de France, porté par un Antoine Dupont désigné meilleur joueur par 47% des amateurs de rugby, lui permettent d’améliorer encore une popularité déjà au sommet : 86% des Français et 98% des amateurs de rugby en ont une bonne opinion. Mais surtout, le public commence à croire au titre mondial : 70% des Français et 82% pensent que le XV de France sera sacré en 2023.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée sur internet les mardi 15 et mercredi 16 mars 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 352 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. Victoire face aux Anglais

Le XV de France a rendez-vous avec l’Histoire. Cela fait désormais 12 ans que son nom n’a pas été inscrit au palmarès des VI Nations, une éternité pour le rugby bleu-blanc-rouge. C’est aussi l’occasion d’accrocher un 10e Grand Chelem. Le tout face aux Anglais dans le fameux "Crunch".

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public se montre particulièrement confiant à l’approche du match. 84% des Français et 95% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire, qui serait synonyme de titre et de Grand Chelem.

Notons qu’avant le Tournoi, 54% des Français et 70% des amateurs de rugby désignaient le XV de France comme le favori et qu’ils étaient 37% et 52% à pronostiquer un Grand Chelem. En cas de défaite, la déception serait donc immense et la victoire finale dans le tournoi dépendrait des autres résultats.

Victoire face aux Anglais Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Antoine Dupont au dessus de la mêlée

Antoine Dupont incarne à merveille le renouveau du rugby français. Désigné meilleur joueur du monde en 2021, le demi de mêlée et désormais capitaine du XV de France crève l’écran

et porte cette équipe pétrie de talent. Sans surprise, les amateurs de rugby le désignent largement comme le meilleur joueur français du Tournoi (47%). Il devance son compère de la charnière Romain Ntamack, désigné par 13% des amateurs de rugby.

Damien Penaud, auteur de trois essais depuis le début du tournoi, complète le podium à égalité avec la révélation, Gabin Villière. Les deux ailiers du XV de France recueillent chacun 7% des réponses. Le pilier Cyril Baille (4%), l’arrière et buteur Melvyn Jaminet (4%) ou encore Grégory Alldritt (4%) complètent la suite du classement d’une équipe solide à tous les postes.

Antoine Dupont au dessus de la mêlée Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Une popularité proche des sommets

Depuis deux ans, le XV de France a retrouvé l’amour du grand public. Après de longues années sans résultats, sa popularité avait chuté à 60% en février 2018 (57% chez les amateurs de rugby).



Les résultats sur le terrain, initiés à la Coupe du monde 2019 avaient déjà permis au XV de France de renouer avec une forte popularité. En janvier 2020, 77% des Français et 88% des

amateurs de rugby portaient un regard positif sur cette équipe. Depuis, sa popularité se maintient à un excellent niveau.



En ce mois de mars 2022, 86% des Français et 98% des amateurs de rugby déclarent avoir une bonne opinion du XV de France. Ils sont même respectivement 32% et 68% à en avoir

une très bonne opinion.

Une popularité proche des sommets Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Une popularité proche des sommets Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Favori de la Coupe du monde 2023

Un Tournoi des VI Nations d’ores et déjà réussi et qui pourrait se conclure par un titre et un Grand Chelem, une victoire historique face aux Blacks à l’automne et une équipe encore

jeune qui monte en puissance et engrange de la confiance et de l’expérience... Les planètes semblent parfaitement alignées à l’approche d’une Coupe du monde à domicile (8 septembre-28 octobre 2023).



Si les amateurs de rugby pensaient déjà que cette équipe pouvait être sacrée dans notre sondage réalisé à l’aube de ce Tournoi des VI Nations (80% en février) et qu’ils le pensent toujours aujourd’hui (82%), c’est surtout auprès du grand public que l’effet est significatif. Avant le début du tournoi, 52% des Français pensaient que le XV de France pouvait remporter la Coupe du monde. Ils sont désormais 70% !

Favori de la Coupe du monde 2023 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL