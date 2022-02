Kate Middleton remplace le prince Harry et devient la marraine... du rugby anglais

Au revoir les robes et les bijoux scintillants. Kate Middleton a troqué sa tenue de duchesse de Cambridge pour un jogging ! La Fédération anglaise de rugby a dévoilé que l'épouse du prince William était la nouvelle marraine royale de la Fédération anglaise de rugby. "C'est un grand honneur. Notre objectif est de faire découvrir le rugby à plus de monde, de développer le sport pour les générations futures à travers le pays, s'est réjoui le président de la Fédération anglaise de rugby à XV, Bill Sweeney.

Le XV de la Rose prépare actuellement le Tournoi des Six Nations (qui se tiendra du 5 février au 19 mars 2022) et ils ont pu bénéficier des encouragements désormais très officiels de Kate. Cette dernière est apparue sur le terrain de Twickenham à l'occasion d'un entraînement et a tourné un clip promotionnel. L'occasion de donner envie aux plus jeunes et notamment aux filles l'envie de se tourner vers le ballon ovale.

Jusqu'à présent, c'était le prince Harry qui était le patron royal de cette institution. Son éloignement des fonctions officielles a certainement provoqué ce petit jeu de chaises musicales. Il était le parrain de la fédération pendant 5 ans jusqu'en 2021. Mais Kate pourra compter sur le soutien d'une autre femme qui a déjà occupé ce poste : la reine Elizabeth II, herself.