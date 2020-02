Tournoi des VI Nations : qu'est-ce que le "Crunch" ?

Arthur Iturria tente d'échapper à Maro Itodje lors d'un match U20 antre France et Angleterre le 31 janvier 2014

publié le 02/02/2020 à 10:45

Dimanche 2 février, une partie de la France aura fixé l'heure de la messe à 16 heures, exceptionnellement, et pour cause. Le XV de France va entamer le tournoi des VI Nations 2020 par ce qui est la rencontre de toutes les rencontres, celle qui réveille des clivages ancestraux et une ancienne haine viscérale devenue (heureusement) une rivalité : France-Angleterre.

Un moment très attendu des amateurs de rugby des deux côtés de la Manche, au point de devenir "le crunch". Un terme qui désigne en anglais un moment attendu, crucial. Et sans contestation aucune, les matches entre de le XV de France et celui de la Rose sont des moments cruciaux et très attendus. Dès le premier match en 1906, il y a eu un parfum de choc entre les deux nations.

Après des siècles de guerres, les haches étaient enterrées mais la rivalité rugbystique permettait de faire revivre l'antagonisme entre "Froggies" et la Perfide Albion. Il a fallu attendre 19 ans pour voir une première victoire française en 1927, mais là encore le terme "crunch" n'avait toujours pas été utilisé.

"Comme un choc frontal entre deux voitures"

Il faudra attendre les années 1980 pour voir émerger le mot "crunch" dans la presse britannique. Et précisément 1981, dans le Irish Time selon le rugbynistère. Il faut dire que la période symbolisait des rencontres d'une intensité rares, voire violentes.

"En anglais, c’est comme un choc frontal entre deux voitures, c’est aussi violent que ça", témoignait Clive Woodward, champion du monde à la tête des Anglais, dans le documentaire Le Crunch, toute une histoire.

Une histoire qui verra s'écrire une nouvelle page ce dimanche, entre les vice-champions du monde qui dominent la France depuis presque 10 ans, et des "coqs" rajeunis et programmés pour la conquête du Graal ultime, ce titre mondial glané en 2003 par leurs ennemis. Il faudra attendre pour cela 4 ans et la prochaine Coupe du monde, en France en 2023.

En attendant, le tournoi des VI nations donnera chaque année l’opportunité aux XV de France de s'étalonner avec ce qui se fait de mieux dans l’hémisphère nord. Et de tenter de devenir le maître de cette moitié du globe.