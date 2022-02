Le tournoi des Six Nations débute ce dimanche 6 février. À un an et demi de la Coupe du monde de rugby, le XV de France donne rendez-vous à ses fans à partir de 16 heures au stade de France pour un match face à l'Italie.

Très séduisante à l'automne dernier lors de sa victoire face aux All Blacks, l'équipe de France est encore une fois très attendue par les amateurs et les observateurs. Parmi ces derniers, Marc Lièvremont, ancien vainqueur du tournoi en tant que joueur puis sélectionneur. "Il faut être prudent même si le XV de France paraît être le grand favori", estime-t-il au micro de RTL, douze ans après la dernière victoire des Bleus dans cette compétition, observant par ailleurs "toujours le même enthousiasme".

"On a le sentiment que cette équipe déjà particulièrement compétitive et séduisante par la qualité de son rugby a encore une marge de progression conséquente", analyse Marc Lièvremont. Toutefois, "ce tournoi, comme chaque année, va très certainement réserver son lot de surprises", ajoute-t-il.