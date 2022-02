On a testé Rugby 22 : enfin un jeu vidéo digne de ce nom pour le ballon ovale ?

Les fans de rugby tiennent-ils enfin leur jeu vidéo de référence ? Alors que le XV de France s'apprête à entrer en lice dans le tournoi des VI Nations avec un statut de favori retrouvé dans la foulée d'un retentissant succès face aux All Blacks cet automne, un studio français de jeu vidéo a lancé ces derniers jours Rugby 22, une simulation de rugby qui entend bien prouver que le ballon ovale n'est pas maudit sur les consoles.

Contrairement au football, au basket ou au sport automobile, peu de studios ont réussi à transposer l'essence du rugby en jeu vidéo. De l'avis des fans, l'exercice le plus réussi était probablement Jonah Lomu Rugby, un titre sorti en 1997 sur la PlayStation, graphiquement limité mais facile à prendre en main avec un gameplay fidèle aux fondamentaux de l'ovalie.

Un quart de siècle plus tard, le genre compte plus d'échecs que de succès. À l'exception de quelques volets comme Rugby 2001 et Rugby 08 (EA Sports), la plupart des éditeurs n'ont pas réussi à adapter de façon vidéoludique un sport aux phases de jeu compliquées, voire peu lisible dans les rucks et les mêlées. L'autre explication est financière : le rugby n'est pas un sport populaire dans des marchés majeurs comme les États-Unis et en Asie, ce qui n'incite pas les éditeurs à investir le créneau.

Un jeu difficile à prendre en main

Le studio parisien Eko Software et l'éditeur Nacon se sont lancés dans l'aventure il y a quatre ans avec Rugby 18, suivi par un second volet, Rugby 20. Malgré un accueil mitigé par la critique, ils n'ont pas renoncé à reproduire le succès de leur série WRC-FIA World Rally Championship. Disponible sur PS5, PS4, Xbox et PC, au prix de 50 euros, "Rugby 22 s'inscrit dans une logique d'itération", explique Clément Nicolin, responsable produit chez Nacon, joint par RTL. "L'idée est de rendre le jeu de plus en plus complet au fil des ans".

Manette en main, le premier contact s'avère pour le moins compliqué. Malgré les tutoriels explicatifs, le jeu est difficile à appréhender tant il y a de phases de jeu à assimiler. Les mêlées, les touches, les rucks et les mauls s'apparentent ainsi à de véritables mini-jeux dans la partie avec leur fonctionnement propre. Un choix dicté par la volonté du studio de proposer une expérience réaliste reproduisant l'essence du rugby dans sa complexité. Il est aussi possible de programmer des combinaisons et de définir plusieurs styles de défenses à appliquer en match.

Les joueurs sont plutôt bien modélisés même si le résultat n'est pas aussi réaliste que sur la franchise FIFA Crédit : Capture d'écran / Nacon

Une fois enregistrés ces principes de jeu, Rugby 22 se montre plutôt agréable en match. La plupart des équipes ont été bien modélisées. Même si les graphismes sont globalement moyens, on reconnaît aisément les stars du XV de France, Dupont et Ntamack en tête. Le gameplay est assez plaisant et l'on arrive assez vite à inscrire des essais et à passer des drops au nez et à la barbe de la troisième ligne averse.

La plupart des stars du rugby sont dans le jeu

L'un des points forts de Rugby 22 réside dans sa base de données importante. Les amateurs de rugby retrouveront avec plaisir toutes les équipes du Top 14 et de la Pro D2 et le XV de France avec des effectifs complets et des joueurs aux statistiques réalistes, élaborées en partenariat avec l'institut de référence Opta. La Nouvelle-Zélande est intégrée au jeu pour la première fois aux sélections nationales où manquent seulement à l'appel l'Angleterre et l'Afrique du Sud, composées de faux joueurs car leurs fédérations sont déjà sous contrats avec d'autres studios de jeux vidéo.

S'il brille par la richesse de son catalogue de joueurs et d'équipes, Rugby 22 pèche en revanche sur le plan des contenus. Seuls trois modes de jeu sont proposés en solo, les matchs amicaux, les championnats du Top 14, de la Pro D2 et une ligue britannique ou un mode carrière consistant. Vous prenez en main une équipe pour lui faire gravir les échelons en acquérant des joueurs de plus en plus performants avec un système de cartes qui rappelle le mode de jeu Ultimate Teams des jeux de foot FIFA. Il est aussi possible de jouer des matchs en ligne contre d'autres adversaires. Au niveau international, on retrouve un tournoi équivalent à la Coupe du monde mais impossible de disputer le tournoi des VI Nations et le IV Nations, deux compétitions phares de ce sport.

Au final, Rugby 22 propose un jeu agréable une fois assimilés ses nombreux principes. Le jeu brille par la richesse de sa base de données et la diversité de ses phases de jeu mais souffre de ses modes de jeu limités, de graphismes moyens, d'un gameplay pas très accessible et de l'ambiance un peu pauvre qui règne durant les matches. Ce qui n'empêchera pas les fans absolus de rugby de prendre du plaisir une fois les bases acquises.