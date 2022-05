La personnalité de Novak Djokovic, "pour moi il a l'air tout parfait (...) on a vraiment l'impression d'avoir en face de soi, une personne qui a érigé une sorte d'image de devanture; je ne sais si c'est pour se protéger ou pour mieux acheter l'affection des gens, mais il y a quelque chose d'un peu louche derrière ça", explique Flavie Flament.

"Il a une quête : c'est de se faire aimer du public, car en fait, à mon avis il est très envieux de Nadal et de Federer qui ont cet amour du public", explique Isabelle Langé, journaliste au service des sports de RTL, spécialiste tennis et natation. "Pourtant au début de sa carrière, c'était quelqu'un qui forçait le trait, il imitait les uns et les autres, il faisait le petit drôle (...) mais finalement, il y a eu toujours une petite aspérité avec une partie des gens avec qui ça ne passe pas. Mais, parce que le garçon a aussi des croyances, des choses qui sont un peu bizarres j'ai envie de dire", poursuit-elle.

"Je vous parle, par exemple, de ses croyances ésotériques. Il a déclenché la colère des scientifiques en affirmant qu'on peut transformer l'eau la plus polluée en eau la plus purificatrice, et tout cela par la prière. Forcément ça interpelle un peu", raconte-t-elle. "Il affirme aussi s'être senti regénéré en montant sur une pyramide en Bosnie, c'est en fait une petite colline", décrit Isabelle Langé dans Jour J.

"Il mange beaucoup de plantes et certains pensent d'ailleurs que ce régime sans gluten n'est en fait qu'un miroir aux alouettes qui permet de masquer un programme anti-dopage assez révolutionnaire", analyse Isabelle Langé.

En 2016, il a rencontré un gourou

En 2016, Novak Djokovic a rencontré un gourou qui s'appelle Pepe Imaz, "qui lui prône la technique de l'amor et pax, l'amour et la paix", raconte aussi la journaliste dans Jour J. Cet Amor et pax, "cela ressemble un peu à une secte, je le dis comme ça. Pepe Imaz est tout habillé tout de blanc", poursuit-elle. D'ailleurs Marián Vajda, l'un des grands entraîneurs de Djokovic avait quitté le champion à cause de la présence de Pepe Imaz. Il est ensuite revenu avec le joueur, à la condition que le gourou ne soit plus aussi présent lors des compétitions.

Djokovic est "un personnage un peu mystique, habité par des croyances qui pourraient être sectaires", résume Flavie Flament. "Mais, pour lui ses croyances sont normales, c'est ce qui lui amène la paix intérieure, qui fait qu'il se sent bien sur le court et qu'il prêche la bonne parole presque", renchérit Isabelle Langé.



Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info