Novak Djokovic est de retour. À Dubaï ce lundi, le Serbe va rejouer au tennis, un mois après son expulsion d'Australie.

Le numéro un mondial voudra conserver son statut alors que le Russe Daniil Medvedev se rapproche à grand pas et qu'il a été distancé dans la course au Grand Chelem où Rafael Nadal a remporté son 21ème titre lors de l'Open d'Australie.

Une Australie qui n'a pas voulu de Novak Djokovic. Après un feuilleton d'une quinzaine de jours, le Serbe de 34 ans avait été exclu du territoire, car il n'était pas vacciné. Depuis, Djokovic s'est reposé en Serbie, en famille et cette semaine il est sorti de son silence, pour la BBC puis la télévision serbe. Il n'est pas "anti-vax", a-t-il bien précisé, mais souhaite continuer à "contrôler ce qu'on injecte" dans son corps.

C'est donc à Dubaï, que le numéro un mondial va réellement commencer sa saison, lui qui n'a plus joué depuis le 3 décembre, car un vaccin contre le coronavirus n'est pas obligatoire pour entrer aux Émirats. Mais la suite apparait bien incertaine pour Novak Djokovic. "Je ne peux pas vraiment choisir en ce moment. Il s'agit vraiment de savoir où je peux aller et jouer. Partout où une occasion se présentera, je l'utiliserai probablement et j'irai jouer parce que c'est toujours ce que j'aime faire", a-t-il indiqué.

Invitée de RTL ce dimanche soir, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a une nouvelle fois évoqué le sujet Djokovic : "On espère tous que la crise sanitaire va évoluer dans un sens positif mais si cela ne change pas, il faudra un pass vaccinal et donc Novak Djokovic ne sera pas avec nous" à Roland-Garros.