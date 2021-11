Tennis : Nadal devant Federer et Djokovic dans le cœur des Français, mais...

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer le 23 août 2013 à New York

Interrogés sur le joueur de tennis qu'il préfèrent parmi Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, les Français citent d'abord l'Espagnol puis le Suisse et enfin le Serbe. Mais chez les amateurs de tennis, c'est Federer qui sort en tête, devant Nadal et "Djoko". Tous se rejoignent en revanche pour désigner Federer comme celui qui a réalisé la plus belle carrière.

Pour les sondés, Federer est le plus technique et le plus proche du public des trois géants du tennis moderne, Nadal le plus combatif. Enfin, la relève est incarnée par le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas à l’international, et par le jeune Hugo Gaston en France. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 9 et mercredi 10 novembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 375 amateurs de tennis. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Nadal est le chouchou des Français, Federer celui des amateurs de tennis

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, Beatles-Rolling Stones, Björn Borg-John McEnroe... L’histoire est pavée de grands duels, forçant chacun à se positionner d’un côté ou de

l’autre. Ce fut une nouvelle fois le cas ces dernières années sur les courts et nous arrivons probablement au crépuscule de la rivalité la plus marquante de l’histoire du tennis. Non pas entre deux mais entre trois joueurs.

Les 15 dernières années ont été marquées par un trio extraordinaire composé de Roger Federer (40 ans), Rafael Nadal (35 ans) et Novak Djokovic (34 ans), qui ont remporté à eux trois 60 des 72 tournois du Grand Chelem entre l’Open d’Australie 2004 et l’US Open 2021. Du jamais vu. Mais si l’affrontement des trois sur les terrains a bien été réel, les Français dégagent plutôt un duel entre Rafael Nadal et Roger Federer lorsqu’on les interroge sur leur chouchou.

L’Espagnol est en effet le joueur préféré de 42% des Français, devant Roger Federer (33%) et Novak Djokovic (20%).Les amateurs de tennis, qui suivent le tennis au-delà des terrains de la porte d’Auteuil, penchent en revanche davantage en faveur du Suisse (43%). Nadal est le préféré de 33% d’entre eux quand Djokovic attire 23% des suffrages.

Nadal est le chouchou des Français, Federer celui des amateurs de tennis Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Federer a réalisé la plus belle carrière

Il y a la préférence, c’est-à-dire le joueur auquel on est le plus attaché. Mais les Français expriment un avis différent lorsqu’on leur demande de désigner, de manière plus objective, celui qui a réalisé la plus belle carrière. C’est pourtant loin d’être évident. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic pointent tous les trois à 20 tournois du Grand Chelem remportés.

Djokovic domine en termes de semaine en tête de l’ATP, Federer sur les titres majeurs, Nadal dominant lui-même le Suisse dans leur rivalité. Bref, difficile d’établir un critère qui mettra tout le monde d’accord si l’on ne se réfère qu’au palmarès. Chez les Français, le duel est total entre Federer et Nadal. 39% désignent le Suisse et 38% l’Espagnol.

Les amateurs de tennis tranchent nettement plus du côté de Roger Federer. Il est le meilleur pour 49% d’entre eux, 31% désignant Nadal. Et cette fois encore, Djokovic est le parent pauvre du "Big Three". Seuls 18% des Français et 20% des amateurs de tennis estiment qu’il est le meilleur des trois. Mais tout n’est peut-être pas fini pour le Serbe. Il est encore au top quand ses deux rivaux sont davantage à la peine.

Federer a réalisé la plus belle carrière Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Federer est le plus technique, Nadal le plus combatif

La rivalité entre Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, qu’il s’agisse du joueur préféré des Français ou du meilleur à leurs yeux dépasse donc le cadre du palmarès. Trop proches de ce point de vue, ce sont visiblement leurs qualités qui font la différence dans l’opinion.



Rafael Nadal est reconnu pour sa ténacité ; 42% des Français et 46% des amateurs de tennis estiment en effet que c’est le plus combatif des trois. Chez Federer, c’est le tennis pur que l’on admire ; pour 37% des Français et 45% des amateurs de tennis, c’est le joueur le plus technique des trois.



Novak Djokovic fait jeu égal avec le Suisse en termes de polyvalence : 34% des Français et 41% des amateurs de tennis les désignent, à égalité parfaite, tandis que c’est clairement le point faible de l’Espagnol. Le juge de paix, permettant à Federer d’être désigné comme le meilleur, semble être finalement la proximité avec le public. Le Suisse devance de peu Nadal chez les Français (37% contre 35%) et l’écrase chez les amateurs de tennis (50% contre 26%).

Federer est le plus technique, Nadal le plus combatif Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. La relève incarnée par Medvedev, Tsitsipas et Gaston

Durant 15 ans, peu de joueurs sont parvenus à se faire une place au soleil face aux trois géants du tennis. Mais leur fin de carrière approchant, une nouvelle génération commence à prendre le pouvoir derrière Djokovic. Hormis le Serbe (numéro 1 mondial) et Nadal (6e), tous les joueurs du top 10 du classement ATP ont 25 ans ou moins.



Pour les amateurs de tennis, ce sont Daniil Medvedev (29%) et Stefanos Tsitsipas (28%) qui sont les dignes successeurs du "Big Three". L'Allemand Alexander Zvrerev est désigné par 15% d’entre eux.

La relève incarnée par Medvedev, Tsitsipas... Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Du côté des Français, l’horizon est bien plus sombre. Gaël Monfils (35 ans) est le seul représentant bleu-blanc-rouge présent dans le top 30 (21e) et Ugo Humbert (23 ans) pointe à la 35e place.



Mais un jeune français, qui avait fait sensation à Roland Garros en 2020, vient à nouveau de faire parler de lui. Eliminé en quarts de finale à Bercy, Hugo Gaston (21 ans) pourrait bien incarner la relève. Pour 77% des Français, le Toulousain sera le futur numéro 1 français.

... et Gaston Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL