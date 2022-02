43% des Français et 57% des amateurs de sport jugent que les questions de politique sur le sport ne sont pas assez évoquées dans la campagne. Pour les Français, le sport doit avant tout être un vecteur de transmission de valeurs et de règles (63%).

Emmanuel Macron est le candidat auquel les Français font le plus confiance pour mener une bonne politique en matière de sport (29%). JO 2024, Coupe du monde de rugby 2023 : les Français attendent avant tout des retombées économiques et touristiques.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 février 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 583 amateurs de sport.

1. 43% des Français estiment qu'on ne parle pas assez de sport

Insécurité, immigration, pouvoir d’achat ou encore politique internationale... La campagne pour l’élection présidentielle est en cours et porte sur de nombreux sujets. S’il ne s’agit évidemment pas de leur préoccupation majeure, les Français regrettent pour autant que le sport n’y ait pas une plus grande place.

Ils ne sont que 9% à considérer qu’on en parle trop. 46% estiment que l’on en parle suffisamment et 43% jugent que le sport n’est pas assez évoqué dans cette campagne. Les amateurs de sport sont encore plus critiques : 57% affirment que l’on n’en parle pas assez.

Présidentielle 2022 : 43% des Français estiment qu'on ne parle pas assez de sport Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Un vecteur de transmission de valeurs et de règles

Le sport, le contrôle de ses fédérations et de sa pratique font logiquement partie intégrante du rôle de l’État et donc des élus. Mais pour les Français, il a aussi un rôle dans la société. Interrogés sur le rôle qu’il doit avoir dans notre société, les Français, comme les amateurs de sport, jugent que c’est avant tout une question de transmission de valeurs et de règles (63% et 64%).

Mais ce n’est pas tout. À des niveaux équivalents, les Français et les amateurs de sport jugent aussi que la politique sportive est aussi une question de santé publique (33% et 37%) ainsi que de cohésion entre les Français (33% et 24%). Enfin, pour 27% des Français et des amateurs de sport, le sport est une question de rayonnement de la France dans le monde.

Le sport, un vecteur de transmission de valeurs et de règles Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Macron loin devant les autres

La hiérarchie qui résulte du classement des candidats auxquels les Français font le plus confiance sur le sport est globalement semblable à celle des intentions de vote actuelles. On retrouve en effet les mêmes personnalités en tête du classement.



Mais à y regarder de plus près, on note tout de même quelques différences. D’abord, Emmanuel Macron devance encore plus nettement ses concurrents sur ce critère. 29% des Français et 32% des amateurs de sport le désignent comme le candidat dans lequel ils ont le plus confiance, loin devant Marine Le Pen (13% et 13%).



Ensuite, on note que la politique sportive est un handicap pour Éric Zemmour. Relégué à la 5e place (7% et 7%) alors qu’il se situe généralement au 3e ou 4e rang des intentions de vote ces dernières semaines. Enfin, la politique sportive est un point fort de Jean-Luc Mélenchon (11% et 12%). 3e à égalité sur ce critère avec Valérie Pécresse tandis que le candidat de la France Insoumise reste pour le moment cantonné à la 5e place des intentions de vote.

Macron loin devant les autres Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Qu'attendre des JO 2024 et du Mondial 2023 de rugby ?

En 2024, Paris accueillera les prochains Jeux Olympiques d'été et en 2023 la France organisera la Coupe du monde de rugby. Quelles sont les attentes des Français à l’égard de ces évènements ? 61% des Français et 60% des amateurs de sport attendent en priorité des retombées économiques et touristiques.



Ils attendent ensuite de bons résultats pour les sportifs français (39% et 44%) mais aussi de la cohésion entre les Français (39% et 41%) et un rayonnement accru de la France dans le monde (35% et 38%). Enfin, les attentes sont moins élevées en ce qui concerne le développement de l’activité physique et sportive des Français (29% et 33%) ainsi que le développement d’infrastructures sportives (23% et 27%).

Qu'attendre des JO 2024 et du Mondial 2023 de rugby ? Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL