2022 : 43% des Français ont pris la résolution de faire plus de sport

43% des Françaises et des Français ont pris la résolution de faire plus de sport en 2022. La randonnée (42%), la musculation, le fitness (23%), la course à pied (20%) et la natation (20%) sont les sports qu’ils ont le plus l’intention de pratiquer cette année. Leurs principales motivations pour faire du sport ? Rester en bonne santé (65%) et améliorer leur condition physique (48%), mais aussi diminuer leur stress, se détendre (37%) et perdre du poids (36%).

Le contexte de crise sanitaire jouera significativement sur leur pratique sportive cette année encore : 60% des Français ont l’intention de faire plus de sport en extérieur et 46% limiteront la pratique des sports collectifs, alors que 31% envisagent de faire plus de sport chez eux et 29% dans des clubs ou associations garantissant le respect des consignes sanitaires.

Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

1. 43% des Français veulent faire plus de sport

Alors que les deux dernières années de confinements, couvre-feux et restrictions sanitaires ont fortement ralenti leur pratique sportive, près de la moitié des Français (43%) ont pris la

résolution de faire plus de sport ou davantage d’activité physique en 2022. Une proportion importante qui est plus élevée parmi les femmes (45%) et surtout chez les moins de 35 ans, qui sont 60% à avoir pris cette résolution pour l’année à venir, ainsi que chez les salariés (49%) dont les modes de vie ont été fortement bouleversés par la pandémie.

Les prochains mois indiqueront si ces bonnes résolutions ont été suivies d’action. Et il sera intéressant d’observer si le renforcement de l’activité sportive s’est surtout manifesté chez les sportifs réguliers (autour de la moitié des Français ont une activité sportive hebdomadaire) ou chez les sportifs plus occasionnels (autour d’1/4 des Français ont une activité physique plus ponctuelle).

43% des Français veulent faire plus de sport Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Randonnée, musculation, fitness, course-à-pied...

Randonnée, marche sportive et marche nordique arrivent en tête des sports que les Français comptent pratiquer en 2022 (42%). Ces disciplines se retrouvent systématiquement en tête des classements sur cette question, étant donné qu’elles sont accessibles à tous les types de publics, faciles à exercer et demandent peu de matériel.

La deuxième position du trio musculation, gymnastique, fitness (23%) est à souligner. La pratique de ces disciplines s’est particulièrement développée depuis le premier confinement de mars 2020, qui aura marqué l’avènement du sport à la maison. Il est important de noter que ces sports accessibles à domicile, sans coach ni inscription dans un club, sont particulièrement prisés par les Français qui ont pour ambition de faire plus de sport en 2022 : ils sont 39% à vouloir en faire cette année soit 16 points de plus que la moyenne nationale.

baro2 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

En léger retrait, la course à pied (20%) et la natation (20%) sont également des incontournables des sports pratiqués par les Français, tout comme le cyclisme (15%). La course à pied est aussi une discipline qui séduit particulièrement les Français résolus à faire plus de sport en 2022 : 30% souhaitent en faire cette année soit 10 points de plus que la moyenne nationale.



Notons que les sports collectifs (football 7%, basket-ball 2%) ou imposant des interactions physiques (danse 6%, sports de combats 3%) pâtissent probablement du contexte sanitaire, alors que les sports impliquant un équipement spécifique ressortent également à un niveau bas dans les intentions de pratique (ski 7%, nautisme 4%, équitation 3%, escalade 2%).

3. Rester en bonne santé, améliorer sa condition...

Alors que les enquêtes d’opinion indiquent régulièrement que la santé est au cœur des préoccupations actuelles des Français, elle est aussi leur première motivation à la pratique sportive. Près des deux tiers des Français (65%) indiquent que leur principale motivation pour faire du sport en 2022 sera de rester en bonne santé, une ambition compréhensible en période de crise sanitaire, tout comme celle d’améliorer leur condition physique (48%).



Une part importante des Français lient aussi leur pratique sportive à des bénéfices collatéraux de l’activité physique. 37% des Français et 42% de ceux ayant pour résolution de faire plus de sport cette année sont motivés par la possibilité de diminuer leur stress, se détendre et 36% par celle de perdre du poids, une motivation qui atteint même 43% chez les Français ayant pris la résolution de faire plus de sport en 2022.

Rester en bonne santé, améliorer sa condition... Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Le contexte de crise sanitaire jouera significativement

Dans un contexte de forte circulation du virus, 60% des Français déclarent qu’ils feront plus de sport en extérieur cette année, une intention qui monte même à 66% dans la population plus à risque des 50-64 ans ainsi que chez les ruraux (64%) et les hommes (64%).



Une part importante de Français (46%) déclarent aussi avoir l’intention de limiter la pratique des sports collectifs pour éviter les interactions physiques. Sur ce plan, les 18-24 ans seront visiblement moins vigilants : 37% uniquement ont l’intention de le faire contre 48% des 50-64 ans et 53% des 65 ans et plus.



Face aux restrictions sanitaires, près de trois Français sur 10 (31%) ont aussi l’intention de faire plus de sport chez eux, avec un coach en ligne ou des tutoriels vidéos. Et le souhait de privilégier plus fortement le sport à la maison est même plus élevé que la moyenne chez les moins de 35 ans (53%) et les femmes (34%).



Enfin, 29% des Français ont l’intention de participer aux activités d’un club ou d’une association sportive garantissant le respect des consignes sanitaires. Ce niveau réduit indique que les clubs sportifs pourraient encore pâtir de la crise sanitaire, mais il faut signaler que le souhait de pratiquer dans des clubs est plus élevé chez les Franciliens (33%), les 35-49 ans (34%) et les moins de 35 ans (40%).

Le contexte de crise sanitaire jouera significativement Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL