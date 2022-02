Présidentielle 2022 : la popularité de Valérie Pécresse en baisse selon notre sondage

Les récentes révélations sur les électeurs "fantômes" du congrès LR semblent se retourner contre Valérie Pécresse, dont la cote de popularité baisse selon notre sondage BVA pour Orange et RTL. 24% des Français souhaitent que la candidate des Républicains ait davantage d’influence à l’avenir sur le plan politique, soit 5 points de moins que le mois dernier.

Valérie Pécresse voit surtout sa cote d’influence reculer chez ses propres sympathisants (67%; -9), la faisant repasser derrière Nicolas Sarkozy dont elle attend toujours le soutien officiel. Ces résultats illustrent les difficultés à confirmer la dynamique enregistrée juste après sa désignation comme candidate, même si là encore il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’intentions de vote.

La candidate LR à l'élection présidentielle se retrouve ainsi au même niveau de popularité qu'Éric Zemmour et Roselyne Bachelot. Au contraire, Jean-Luc Mélenchon connaît une toute autre dynamique et voit sa cote de popularité décoller (+8%). Ainsi, 29% des Français souhaitent qu'il ait plus d’influence à l’avenir sur le plan politique.