À moins de deux ans du début de sa Coupe du monde en France, l'équipe de France de rugby conserve une popularité extrêmement élevée. En effet, un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL révèle ce vendredi 5 novembre que 85% des Français et 96% des amateurs de rugby ont une bonne opinion de l'équipe dirigée par Fabien Galthié. Toujours selon ce sondage, 73% des Français voient les Bleus atteindre le dernier carré du mondial, c'est 20 points de plus qu'en 2019.

Alors que les Tricolores s'apprêtent à disputer leur premier test match de la tournée d'automne contre l'Argentine au stade de France, 81% des Français anticipent une victoire du XV de France contre les Pumas. En revanche, ils sont pessimistes pour la dernière rencontre face à la Nouvelle-Zélande puisqu'ils sont 57% a prédire une défaite.

En l'absence de Charles Ollivon, gravement blessé au genou au mois de juin dernier, c'est le demi de mêlée Antoine Dupont qui a été nommé capitaine par son sélectionneur pour la tournée d'automne, une décision qui fait l'unanimité chez les amateurs de rugby puisque 94% d'entre eux estiment que c’est un bon choix.