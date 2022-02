Avec la guerre en Ukraine, la campagne présidentielle est-elle arrêtée ? "Totalement, elle a pris une tournure totalement inédite, tout le monde est sonné pour être clair", démarre Benjamin Sportouch.



Certains candidats continuent à poursuivre leurs campagnes, mais ils le disent eux-mêmes en off : ils sont déboussolés. Ils ne savent pas vers quoi ils vont et quels thèmes mettre en avant puisque ça écrase tout. Donc oui, la campagne est suspendue dans tous les cas à ce qui se passe à 2.000 km d'ici.

On ne voit pas comment cette campagne va évoluer, si on va pouvoir parler d'autre chose que la guerre. On attend la candidature d'Emmanuel Macron qui devrait de toutes façons arriver à la fin de la semaine prochaine.

On nous dit que ça devrait peut-être être à l'occasion de ce meeting à Marseille, le 5 mars prochain. Il devait le faire juste avant, lors d'un déplacement en province, mais pour l'instant l'agenda présidentiel est complètement bousculé par cette actualité, donc la visibilité est très faible, autant pour l'exécutif que les concurrents d'Emmanuel Macron qui attendaient cette candidature.

Macron a-t-il une date limite pour se préparer ?

Le président n'a pas de date limite pour annoncer sa candidature. En fait, comme il a tous les parrainages, il est de fait candidat à l'élection présidentielle. Il faudrait qu'il envoie une lettre pour dire 'Non je refuse d'être candidat à la présidentielle', comme il a plus de 500 parrainages.