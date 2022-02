Accès à la pratique sportive : les femmes rencontrent toujours plus de difficultés que les hommes

48% des femmes pratiquent une activité sportive au moins une fois par mois, un niveau comparable à celui mesuré chez les hommes (50%). Toutefois, de nombreuses disciplines demeurent non-paritaires : la pratique des femmes est plus marquée dans des disciplines comme la gymnastique/fitness et la danse alors que la course à pied, le cyclisme, les sports de raquettes et les sports collectifs restent plus largement pratiqués par des hommes.

Les femmes rencontrent par ailleurs plus de difficultés pour accéder à la pratique sportive : 49% y ont déjà renoncé pour des raisons financières (contre 34% des hommes), 46% pour des contraintes familiales (vs 38%) et 40% pour des contraintes domestiques (vs. 33%). Enfin, pour 83% des Français, il est important que les sportives de haut niveau bénéficient de mesures adaptées pour pouvoir concilier la maternité et leur carrière professionnelle.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 15 et mercredi 16 février 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 572 femmes.

1. 48% des femmes pratiquent une activité sportive au moins une fois par mois

Les niveaux de pratique sportive déclarés par les femmes et les hommes sont assez proches. 40% des femmes pratiquent un sport au moins une fois par semaine, contre 42% des hommes. Et 48% font du sport au moins une fois par mois, comme 50% des hommes, soit des taux d’activité physique globalement équivalents.

Les femmes comptent en revanche moins de sportifs irréguliers (moins que mensuels) que les hommes, 17% contre 21%, ce qui explique qu’on trouve mécaniquement une part plus importante de non-sportifs plus élevée chez les femmes (35%) que chez les hommes (28%).

Il est également important de souligner que l’accès au sport des femmes n’est pas uniforme et reste confronté à des différences de profils. 48% des femmes pratiquent mensuellement une activité sportive mais le taux d’activité physique varie de 69% chez les cadres, 59% chez les membres des foyers les plus aisés, 60% chez les 18-24 ans et 55% chez les 25-34 ans, à 42% chez les mères ayant des enfants présents au foyer et 30% chez les ouvrières.

2. De nombreuses disciplines demeurent non-paritaires

Certaines disciplines apparaissent assez mixtes dans leur structure de pratiquants. Il s’agit de la randonnée, marche à pied (femmes 47%, hommes 51%), de la natation (femmes 32%, hommes 35%) ou de l’équitation (femmes 7%, hommes 9%). Deux sports sont en revanche majoritairement pratiqués par les femmes. 35% d’entre elles pratiquent la gymnastique, le fitness, contre 23% des hommes, et 19% la danse, contre 11% des hommes.

Et à l’inverse, de nombreuses disciplines sont également non-paritaires et bien plus fortement pratiquées par des hommes. Il s’agit principalement de la course à pied (38% des hommes, 22% des femmes), du cyclisme (37% contre 21%) et des sports collectifs (23% contre 8%) dans lesquels l’écart est très élevé entre la part de pratiquants masculins et féminins. On trouve également une part plus importante de pratiquants masculins dans le ski (22% contre 15%), les sports de raquettes (21% contre 12%), les sports nautiques (16% contre 11%) et les sports de combat (11% contre 6%).

3. Les femmes rencontrent plus de difficultés pour accéder à la pratique sportive

Quand on interroge les Français sur les raisons qui ont pu les pousser à renoncer à pratiquer régulièrement une activité sportive, on observe que certaines contraintes pèsent plus lourd

sur la disponibilité des femmes que sur celle des hommes. En effet, reflet des inégalités économiques entre les femmes et les hommes, 49% des femmes ont déjà renoncé à pratiquer une activité sportive en raison de son coût financier contre uniquement 34% des hommes.



Les femmes sont également plus nombreuses à avoir déjà renoncé à une activité sportive en raisons de contraintes familiales (46% contre 38%) ou domestiques (40% contre 33% des hommes) alors que de nombreuses études indiquent que la charge en la matière pèse encore de façon plus forte sur les femmes.



On retrouve aussi des différences d’accès au sport liées à la fréquentation de l’espace public : 26% des femmes ont déjà renoncé à une activité physique en raison d’une gêne à faire du sport en extérieur contre 20% des hommes. Et le manque de mixité dans certaines disciplines peut aussi peser sur leur motivation : 15% des femmes ont déjà renoncé à une discipline car leur sexe n’y était pas assez représenté contre 10% des hommes.



Enfin, 27% des femmes déclarent aussi avoir été bloquées dans leur pratique sportive par leur cycle menstruel. En revanche, les contraintes professionnelles, qui ont détourné 44% des femmes et 43% des hommes d’une activité sportive qu’ils envisageaient, semblent constituer un frein d’ampleur équivalente à la pratique sportive chez les deux sexes, tout comme le manque d’équipements sportifs adaptés à leurs besoins (femmes 26%, hommes 26%).

4. Maternité et sport de haut niveau

Les Français se montrent très favorables à une évolution sur ce sujet qui fait partie des thèmes abordés cette année par l’Opération "Sport Féminin Toujours". 83% d’entre eux

jugent importante la mise en place de ces mesures et même 39% "très importante". Ce sujet est par ailleurs considéré de façon équivalente selon le sexe : 84% des femmes et 82%

des hommes s’y déclarent favorables.



Alors que la championne olympique de judo Clarisse Agbegnenou vient d’annoncer qu’elle était enceinte de son premier enfant, les Français valident ici que les sportives de haut niveau doivent pouvoir bénéficier de droits identiques à ceux de l’ensemble des femmes en activité professionnelle, à l’image de la convention mise en place par les acteurs du handball, premier sport féminin français à avoir développé des mesures sécurisant la maternité des joueuses de haut niveau.

