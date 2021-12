JO 2024 : l'organisation dévoile les contours d'une cérémonie grandiose

C'est une fête qui s'annonce grandiose. Le conseil d'administration de Paris 2024 vient de valider les contours de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine et les organisateurs promettent le plus grand spectacle jamais proposé.

Le 26 juillet 2024, les 206 délégations embarqueront sur 162 bateaux au niveau du quai d’Austerlitz pour une lente navigation de six kilomètres jusqu’au Trocadéro. Une cérémonie inversée puisque les athlètes et les portes drapeaux défileront et navigueront en premier, avant le spectacle les traditionnels serments et discours.

Des tribunes aux places payantes seront posées sur les quais en bas de la seine. D’autres gradins avec des places gratuites seront aménagés sur les quais haut, avec une jauge maximum de 600 000 spectateurs. C’est 10 fois plus que si l’évènement s’était tenu au Stade de France. 80 écrans géants, des ponts sonorisés, un théâtre éphémère au Trocadéro pour débarquer les athlètes, un plongeoir géant sur l'Île Saint-Louis, des tremplins qui verront des cyclistes voler d’un quai à l’autre et un film en 3D déclinant toutes les possibilités, l’histoire de France sera raconté au gré des 24 ponts de la capitale.

Une cérémonie validée par la préfecture

Si la décision n’est pas arrêtée, la flamme Olympique pourrait éclairer le Trocadéro ou la Tour Eiffel. Il pourrait même y avoir une deuxième flamme dans le Stade de France. Une idée qui ne semble pas contrarier le CIO.

Concernant la sécurité autour de l'événement, les services de la préfecture de police ont validé cette copie et il est peu probable que le prochain président ou présidente de la République s’y oppose.

Une cérémonie forcément plus chère qu’une cérémonie classique, mais on parle du plus grand spectacle de tous les temps suivit par plus d’un milliard de téléspectateurs.