F1 : Hamilton sera sacré champion devant Verstappen, estiment 69% des Français

À quelques heures d’un final plein de suspense, 29% des Français s’intéressent au championnat du monde de Formule 1 (+4 points par rapport à 2017). Pour le titre de champion du monde 2021, Lewis Hamilton est le favori des Français (69%) et des amateurs de Formule 1 (61%).

Entre les deux pilotes, le Britannique est aussi le préféré des Français (66%) et des amateurs de Formule 1 (55%), mais les fans de F1 préfèrent le Néerlandais (54%). Enfin, les amateurs pensent majoritairement que Pierre Gasly (60%) et Esteban Ocon (55%) ont le potentiel pour devenir champions du monde dans les prochaines années.

Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 302 amateurs de Formule 1.

1. Un intérêt pour la F1 en hausse

À quelques heures d’un final plein de suspense entre Lewis Hamilton (36 ans), qui pourrait devenir dimanche le pilote le plus titré de l’histoire de ce sport, et le jeune prodige

Max Verstappen (24 ans) qui multiplie les exploits depuis ses débuts en F1 à 17 ans, record de précocité du circuit, l’intérêt pour la compétition remonte significativement en comparaison à notre mesure au démarrage du championnat du monde 2017.

29% des Français disent ainsi s’intéresser au championnat du monde de Formule 1 soit 4 points de plus qu’en mars 2017. Un regain d’intérêt qui indique un public dynamisé par l’enjeu et vraisemblablement aussi par les bonnes performances récentes des pilotes français. Cela correspond à un élargissement de plus de 2 millions de Français qui suivent la compétition.

2. Titre de champion du monde : Lewis Hamilton favori

Avec 7 titres de champion du monde, record qu’il détient à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton est en passe de devenir le pilote le plus titré de l’histoire. 69% des Français estiment que le Britannique remportera le titre 2021, tout comme 61% des amateurs de Formule 1.

Notons que le pronostic de succès de Lewis Hamilton est donc plus réduit chez les amateurs de Formule 1 et que les avis sont même encore plus partagés auprès des fans (ceux qui s’y intéressent beaucoup) : 54% voient Lewis Hamilton l’emporter contre 44% pour Max Verstappen (2% ne se sont pas prononcés).

3. Pilote préféré : Hamilton encore devant Verstappen

À choisir entre les deux pilotes, parmi les personnes ayant exprimé une préférence, 66% des Français préfèrent Lewis Hamilton à Max Verstappen, tout comme 55% des amateurs de Formule 1. Mais il est important de souligner que chez les fans de Formule 1 c’est le Néerlandais (54%) qui est préféré au Britannique (46%).

4. Les amateurs partagés sur les critiques de Hamilton

À l’issue de la course heurtée de dimanche dernier en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton est apparu très critique à l’égard de la conduite de son rival : "Il dépasse les bornes, c'est sûr. J'ai évité des collisions en tant d'occasions avec ce gars".



Les résultats de notre sondage montrent des amateurs de Formule 1 coupés en deux : 49% d’entre eux sont d'accord avec Hamilton, 50% pas d’accord. Notons que les fans de Formule 1 sont même légèrement plus critiques à l’égard de Lewis Hamilton : 53% d’entre eux pensent qu’il a eu tort de critiquer la conduite de Max Verstappen.

5. Gasly et Ocon pas loin de convaincre les Français

Près de 30 ans après le dernier titre mondial de Alain Prost (1993), les Français entrevoient le bout du tunnel de la disette nationale en F1. Une forte proportion d’entre eux estiment en effet que Pierre Gasly et Esteban Ocon (26 ans chacun) sont en mesure de devenir champions du monde dans les prochaines années.



Alors que le règne de Prost (également sacré en 1985, 1986 et 1989, 51 victoires en GP) apparaît lointain et que seules les victoires de Jean Alesi (en 1995) et Olivier Panis (en 1996) avaient rempli le palmarès bleu-blanc-rouge à la fin du 20e siècle, les victoires récentes de Pierre Gasly (Monza 2020) et Esteban Ocon (Hongrie 2021) semblent avoir redynamisé l’opinion.



Ainsi, 46% des Français et 60% des amateurs de Formule 1 estiment que Gasly a le potentiel pour devenir champion du monde de Formule 1 au cours des prochaines

années. Ils sont une proportion comparable à le penser pour Ocon (42% et 55%). Ils sont en tout cas dans les temps de passage en comparaison à leur illustre prédécesseur : Prost avait remporté son premier Grand Prix à 26 ans et il a obtenu à 30 ans son premier titre mondial.

