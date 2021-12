Formule 1 : les différents scénarios pour le titre de champion du monde

C'est un final haletant que vont vivre les amoureux de Formule 1, ce dimanche 12 décembre 2021, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour cette 22e et ultime course de la saison, Max Verstappen, pilote Red Bull et Lewis Hamilton, pilote Mercedes, prendront place sur la grille de départ avec une égalité parfaite en terme de points, qui s'élève à 369,5.

Le suspense sera alors à son comble concernant le pilote qui sera sacré Champion du Monde de Formule 1. Et rare sont les fois où la lutte pour le titre a été aussi serrée entre les protagonistes. Si la situation n'est pas inédite, il faut remonter en 1974 pour trouver un tel scénario. Il opposait alors Emerson Fittipaldi qui avait été sacré, au détriment de Clay Regazzoni.



Qui de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton sera alors sacré Champion du Monde de Formule 1 sur le circuit de Yas Marina ?

Max Verstappen sacré champion du monde si :

- Il termine devant Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi

- Il termine 10e, avec le point du meilleur tour en course et que Lewis Hamilton est 9e

- Les deux pilotes n'obtiennent aucun point ou abandonnent. Max Verstappen compte une victoire de plus cette saison que Lewis Hamilton (neuf contre huit)

Lewis Hamilton sacré champion du monde si :

- Il termine dans les 8 premiers et devance Max Verstappen

- Il termine 9e et Max Verstappen termine 10e sans avoir le point du meilleur tour en course

- Il termine 10e et Max Verstappen ne marque pas de point ( au delà de la 10e place ou abandon)

L'hypothèse du crash des deux pilotes est également à prévoir. Mais si cela devait arriver, cette situation serait théoriquement favorable à Max Verstappen, sauf en cas de retrait d'un point.