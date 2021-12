Formule 1 : Verstappen et Hamilton côte à côte pour présenter le duel final

La conférence de presse de ce jeudi 16 décembre à Abu Dhabi était attendue avant le grand duel final de la saison 2021, qui se disputera ce dimanche 12 décembre sur le circuit de Yas Marina. Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient assis l’un à côté de l’autre, juste séparés par le trophée qui sera remis au lauréat. Aucun échange, aucune poignée de main n’ont été observés entre les deux pilotes.

D’abord interrogé sur les 15 secondes de pénalité dont il a écopé au GP d’Arabie Saoudite, Max Verstappen a répondu : "Ce qu’il s'est passé pour moi ne méritait aucune pénalité car deux autres gars l'ont également fait, mais ils n’ont pas eu de pénalité. C’est donc injuste, je suis traité différemment des autres pilotes". Le Néerlandais de 22 ans, en quête de son premier titre mondial et qui s’apprête à disputer son 141e Grand Prix dimanche prochain, a aussi indiqué se concentrer sur la course à venir. "J'arrive ici en essayant de faire de mon mieux et d'être le mieux préparé. Je ne veux pas non plus que le titre soit décidé par une décision des commissaires sportifs ce week-end".

Assis à sa droite, Lewis Hamilton a expliqué que pour cette dernière course il voulait "être juste [moi]". "Juste mes expériences du passé, mon approche, le coureur qui est en moi, espérons-le. Ce que vous avez vu lors des dernières courses. C'est un vrai privilège d'être dans la dernière course et d'être l'un des deux pilotes en lice pour le championnat", a ajouté le champion en titre.

Un directeur de course intransigeant

En préambule à cette conférence de presse, Michael Masi le directeur de course du Grand Prix, a de son côté expliqué dans sa note envoyée aux écuries que la FIA ne tolérerait aucune "infraction aux principes de loyauté dans la compétition, comportement non sportif ou tentative d’influencer le résultat d’une compétition de manière contraire à l’éthique sportive". Cette même note indique également que "les commissaires sportifs pourront également décider d’infliger les pénalités ci-après : suspension pour une ou plusieurs compétitions, retrait de points pour le championnat".

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont avant ce dernier rendez-vous de la saison à égalité de points. Si les deux ne marquent aucun point sur cette course, Max Verstappen sera sacré champion du Monde 2021 car il est crédité de 9 victoires cette saison contre 8 à son rival.