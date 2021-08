DIAPORAMA - F1 : Ocon, Gasly, Alesi...Ces Français qui ont gagné un GP

Alain Prost après sa victoire à Silverstone entre Michael Schumacher et Riccardo Patrese le 11 juillet 1993.

Alain Prost après sa victoire à Silverstone entre Michael Schumacher et Riccardo Patrese le 11 juillet 1993. Crédits : JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Jean-Pierre Beltoise à côté du couple princier Rainier et Grace, après sa victoire à Monaco en 1972.

Jean-Pierre Beltoise à côté du couple princier Rainier et Grace, après sa victoire à Monaco en 1972. Crédits : AFP

La France a longtemps connu une période de disette en Formule 1. Peu de pilotes sont parvenus à monter sur la plus haute marche du podium, ou alors dans des écuries pas assez bonnes, ce qui a mené à un trou de 24 ans entre la victoire d'Olivier Panis à Monaco en 1996 et celle de Pierre Gasly à Monza en 2020. Romain Grosjean, alors chez Lotus, n'est souvent pas passé loin, avec une dizaine de podiums à son actif, mais sans jamais remporter une course.

Mais l'exploit d'Ocon ne s'arrête pas là. Il s'agit du premier succès de l'écurie française sous le nom d'Alpine, mais du premier succès de la maison Renault depuis 2008. Il s'impose là où son équipier Fernando Alonso avait levé les bras, déjà chez Renault, en 2003 pour sa première victoire en F1.



Le tout premier succès remonte à 1955. Maurice Trintignant, parti 9e avec sa Ferrari, profite des mésaventures d'Ascari et Fangio notamment pour s'imposer à Monaco. Réussite qu'il réitère en 1958. Il faut ensuite attendre les années 1970 et 1980, de loin les plus prolifiques pour les Français.

En tout, 14 Français se sont imposés en F1 : François Cevert, Jean-Pierre Beltoise, Jean Alesi, Olivier Panis (1 victoire), Patrick Tambay, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler, Maurice Trintignant (2 victoires), Didier Pironi (3), Jacques Laffite (6), René Arnoux (7), et Alain Prost (51). S'ajoutent à cette liste Pierre Gasly et Esteban Ocon, vainqueurs de leur premier GP en 2020 et 2021.