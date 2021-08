Formule 1 : Esteban Ocon remporte le GP de Hongrie au terme d'une course folle

Victoire française au GP de Hongrie ! Esteban Ocon s'est hissé à la première place de la course ce dimanche 1er août et s'est ainsi offert le premier GP de sa carrière. Le pilote Alpine de 24 ans est arrivé devant Sebastian Vettel (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes) au terme d'une course folle. Il offre ainsi à Alpine-Renault son premier Grand Prix depuis 2008.

Le Français a su mettre à profit un départ chaotique provoqué par Valtteri Bottas, qui a entraîné l'abandon de pas moins de cinq pilotes dont le pilote Mercredes, Lando Norris et Charles Leclerc, des dégâts pour Max Verstappen (qui termine 10e) et un drapeau rouge. À la relance, Lewis Hamilton s'est même retrouvé dernier, à cause d'une erreur stratégique, mais est parvenu à remonter jusqu'à la 3e place et à reprendre la tête du championnat.

Premier au départ, Ocon a su gérer sa course et résister à un Vettel menaçant qui aura tenté à plusieurs reprises de dépasser le Français. Sans succès. Il devient le 14e Français vainqueur en F1, moins d'un an après la victoire de Pierre Gasly à Monza en septembre dernier.