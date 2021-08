Au lendemain d'une première journée blanche dans ces Jeux pour la délégation française, la 28e médaille est officiellement tombée et elle est en argent pour les basketteurs, qui ne sont pas parvenus à réaliser l'impossible en finale face aux Américains (87-82). C'est désormais aux basketteuses (9h) de tenter d'aller chercher du bronze avec la petite finale face à la Serbie.

Les handballeurs et les volleyeurs, eux, vont jouer leur finale quasiment en même temps, en début d'après-midi. Nikola Karabatic & co. peuvent prendre leur revanche sur le Danemark (14h), qui avait privé les Bleus de l'or à Rio (28-26). Au volley, la bande de Earvin Ngapeth défie la Russie sous pavillon neutre à partir de 14h15.

En dehors des sports collectifs, d'autres médailles peuvent tomber. En cyclisme sur piste, le tandem Donavan Grondin-Benjamin Thomas dispute le Madison messieurs à partir de 9h55. En équitation, place à la finale du saut d'obstacles par équipes (12h) avec Mathieu Billot (sur Quel Filou 13), Simon Delestre (Berlux Z) Pénélope Leprevost (Vancouver de Lanlore).

Reste la suite et la fin du pentathlon modern messieurs. Valentin Belaud et Valentin Prades espèrent faire mieux que Élodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e). L'épreuve de Natation débute à 7h42, le bonus en escrime à 8h45, l'équitation à 10h15 et la course finale de laser-run à 12h30.

Le film de la journée :

10h15 - L'avance des Françaises augmente encore : 65-52.



10h12 - +9, plus grand écart en faveur de Bleues : 60-51. 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps.



10h06 - Les Serbes reviennent à 53-50 en ce milieu de troisième quart-temps.



09h59 - Bonne reprise des Bleues au basket : 46-40 désormais face aux Serbes.



09h55 - Le point au pentathlon moderne après les épreuves de la matinée (natation et bonus en escrime) et avant l'équitation : Valentin Prades pointe à la 13e place au classement général, Valentin Belaud à la 17e.



09h44 - Les Françaises virent en tête à la mi-temps de ce match de basket pour la 3e place : 43-40 face aux Serbes.



09h42 - Au marathon dames, la Française Susan Jeptooo a pris la 38e place en 2 heures, 36 minutes et 29 secondes.



09h37 - 36-34 en faveur des Françaises au basket. Encore 2 minutes 52 dans le deuxième quart-temps.



09h26 - Les Bleues toujours au contact des Serbes : 26-26.



09h18 - Fin du premier quart-temps sur le score de 23-19 en faveur des Serbes.



09h11- Match pour la médaille de bronze équilibrée entre les Bleues et les Serbes : 14-14.



09h06 - Les Françaises passent devant les Serbes : 5-4.



09h01 - C'est parti entre la France et la Serbie au basket. Et le premier panier est marqué par les Serbes. 2-0.



08h55 - La Marseillaise retentit dans la salle de basket avant le match pour la 3e place entre les Françaises et les Serbes.



08h50 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.