JO 2021 : l'équipe masculine de fleuret sacrée championne olympique, 5e titre pour la France

Cinquième médaille d'or pour la délégation française à Tokyo. Les fleurettistes Erwann Le Pechoux, Enzo Lefort, Julien Mertine et Maxime Pauty (aligné lors du quart de finale) ont décroché le sacre olympique par équipe en s'imposant magistralement en finale (45-28) face à la Russie concourant sous pavillon neutre. Ils avaient auparavant battu l'Egypte (45-34) puis le Japon (45-42) en demie.

C'est la 21e médaille de la France au Japon, et la cinquième rapportée par l'équipe d'escrime (trois à Rio en 2016) après l'or de l'épéiste Romain Cannone, l'argent des sabreuses Cécilia Berder, Manon Brunet, Sara Balzer et Charlotte Lembach, l'argent encore des fleurettistes Anita Blaze, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus, et Astrid Guyart, et le bronze de Manon Brunet en sabre individuel.